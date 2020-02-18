Beyaz Saray Bolton’ın Kitabını 'Sansürleyecek’ mi? 

Başkan Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, henüz yayınlanmamış olan kitabına Beyaz Saray tarafından müdahale edilmesi olasılığından endişe duyduğunu söyledi. Bolton, kendisi hakkında Başkan Trump’ın Twitter mesajlarına bu şekilde yanıt verebilmesi gerektiğini kaydetti.

Pazartesi günü Kuzey Carolina eyaletinde Duke Üniversitesi’ndeki bir etkinlikte konuşan Bolton, “Umarım en sonunda kitabımı yayınlatabilirim. Umarım müdahaleye uğramaz” dedi.

Trump’ın Senato’daki azil yargılamasında aklanmasının ardından ilk kez açıklamalarda bulunan Bolton, Başkan’ın Twitter’da kendisi hakkındaki eleştirilerinin sorulması üzerine, “Trump tweet atıyor ama ben bunun hakkında konuşamıyorum. Bu ne kadar adil?” ifadesini kullandı.

71 yaşındaki Bolton, Trump’la yaşadığı anlaşmazlıklardan sonra geçen Eylül ayında görevinden ayrılmıştı. Trump Bolton’u görevden aldığını, Bolton ise kendisinin görevi bıraktığını öne sürüyor.

ABD basınında Ekim ayında çıkan haberlerde dış politikada şahin isimlerden biri olarak bilinen Bolton’ın Trump yönetiminde geçirdiği zamanı anlatan bir kitap yazmayı planladığı bildirilmişti.