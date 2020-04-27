Beyaz Saray Brifingi İptal Edildi: “Başkan Ekonomiye Odaklanacak” 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazartesi programında yer alan Corona virüsü salgınınına ilişkin basın toplantısı iptal edildi. Trump’ın geçen Perşembe tartışma yaratan dezenfektan açıklamasının ardından Cuma günkü toplantı sadece 22 dakika sürmüş ve Beyaz Saray’da her gün düzenlenen bilgilendirmeleri askıya alacağı söylentileri başlamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, bugün için (Pazartesi) bir brifing planlanmadığını, Başkan Trump’ın bunun yerine perakende sektörü yöneticileriyle yapacağı toplantı sırasında basın mensuplarına açıklama yapacağını belirtti. Sözcü, bu hafta içinde daha sonra brifinglerin yapılacağını ancak formatının değişebileceği mesajını verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü, “Ülkede yeniden normale dönüş aşamasına geçiyoruz. Bu süreçte başkan ekonomiye çok odaklanacak” şeklinde konuştu. Beyaz Saray bir süredir farklı sektörlere özel, normale dönüş yönergeleri üzerinde çalışıyordu. Bu yönergelerin de Pazartesi günü açıklanabileceği belirtiliyor.

Cumhuriyetçi Parti’nin yaptığı yeni bir ankete göre, Trump’ın ikinci dönemde de başkanlık koltuğuna oturması, ekonominin salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerden ne kadar hızlı toparlanacağına ilişkin seçmen algısına bağlı olacak.