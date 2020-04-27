Beyaz Saray Brifingi İptal Edildi: “Başkan Ekonomiye Odaklanacak” 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazartesi programında yer alan Corona virüsü salgınınına ilişkin basın toplantısı iptal edildi. Trump’ın geçen Perşembe tartışma yaratan dezenfektan açıklamasının ardından Cuma günkü toplantı sadece 22 dakika sürmüş ve Beyaz Saray’da her gün düzenlenen bilgilendirmeleri askıya alacağı söylentileri başlamıştı.
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, bugün için (Pazartesi) bir brifing planlanmadığını, Başkan Trump’ın bunun yerine perakende sektörü yöneticileriyle yapacağı toplantı sırasında basın mensuplarına açıklama yapacağını belirtti. Sözcü, bu hafta içinde daha sonra brifinglerin yapılacağını ancak formatının değişebileceği mesajını verdi.
Beyaz Saray Sözcüsü, “Ülkede yeniden normale dönüş aşamasına geçiyoruz. Bu süreçte başkan ekonomiye çok odaklanacak” şeklinde konuştu. Beyaz Saray bir süredir farklı sektörlere özel, normale dönüş yönergeleri üzerinde çalışıyordu. Bu yönergelerin de Pazartesi günü açıklanabileceği belirtiliyor.
Cumhuriyetçi Parti’nin yaptığı yeni bir ankete göre, Trump’ın ikinci dönemde de başkanlık koltuğuna oturması, ekonominin salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerden ne kadar hızlı toparlanacağına ilişkin seçmen algısına bağlı olacak.
“Başkan Trump için sembolik bir seyahat planı üzerinde çalışılıyor”
Başkan Trump Beyaz Saray’dan en son bir ay önce, askeri hastane geminin New York’a gönderilmesi törenine katılmak için ayrılmıştı. Beyaz Saray kaynaklarına göre, Trump’ın gelecek birkaç hafta içinde sınırlı bir seyahat planı üzerinde çalışılıyor. Bunun, ABD’nin salgın kapsamında alınan önlemlerin ardından aşamalı şekilde normale dönüşün başladığını göstermesi açısından sembolik bir adım olacağı belirtiliyor.
Beyaz Saray da Corona virüsü salgınıyla mücadele konusunda yapılan brifinglerin Başkan Trump’ın katılımı olmadan başka bir yerde yapılması seçeneğini değerlendiriyor.
Başkan Trump Cumartesi günü Twitter’dan paylaştığı mesajda, her gün düzenlenen brifinglerle ilgili yapılan haberlerde medyayı suçlayarak “Harcanan zaman ve emeğe değmiyor” diye yazmıştı.
Doktor Birx: “Halka gereken bilgiyi iletemediğimizden endişe ediyorum”
Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü’nün koordinatörü Doktor Deborah Birx de, Fox News kanalına yaptığı açıklamada “Bilim ve bu çerçevede uygulanacak politikalara ilişkin mesajların ABD halkına siyasi olmayan bir şekilde aktarılması gerektiğini anlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Daha sonra da CNN televizyonun yayınına katılan Deborah Birx, Başkan Trump’ın insan vücuduna dezenfektan enjekte edilmesinin virüse karşı etkili olup olmadığının araştırılması konusundaki sözlerinin hala basında manşetlerde yer almasına tepki gösterdi. Birx, “Bilim insanı ve kamu sağlığı yetkilisi ve bir araştırmacı olarak, Perşembe akşamı söylenen bir şeyi gündeme getirerek, ABD halkına ihtiyaç duydukları bilgiyi iletemediğimizden endişe ediyorum” ifadelerini kullandı.
Trump Sağlık Bakanı’nı görevden mi alacak?
Trump yönetiminden iki üst düzey yetkili, Başkan Trump’ın salgının ilk aşamalarında görev gücünü yöneten ancak o dönem bürokratik çatışma sebebiyle eleştirilen Sağlık Bakanı Alex Azar’ı görevden alarak yerine yeni birisinin getirilmesi konusunda istişarelere başladığını söylemişti. Sağlık Bakanı Azar’ın, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Şubat ayı sonundan itibaren görev gücüne liderlik etmeye başlamasıyla dışlandığı haberleri basına yansımıştı.
Başkan Donald Trump ise Pazar günü Twitter’dan paylaştığı mesajda Sağlık Bakanı Azar’ı görevden alacağı yönündeki iddiaları yalanladı, “Alex harika bir iş çıkarıyor” diye yazdı.