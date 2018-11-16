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Beyaz Saray-CNN davasında mahkemeden tedbir kararı

16.11.2018 22:12 | Son Güncelleme

ABD’de mahkeme, CNN muhabiri Acosta’ya Başkan Trump ile tartıştıktan sonra iptal edilen Beyaz Saray akreditasyonunun geri verilmesi için geçici tedbir kararı aldı.

ABD'de mahkeme, Kongre ara seçimleri sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'la basın toplantısında yaşadığı tartışmanın ardından Beyaz Saray’a giriş izni iptal edilen CNN muhabiri Jim Acosta’nın akreditasyonunun derhal geri verilmesi için geçici tedbir kararı aldı.

Yargıç Timothy Kelly, dava sonuçlanana kadar geçecek süreyi kapsayan tedbir kararının anayasada yer alan kişilik hakları gözetilerek alındığını, kararın şu aşamada yine anayasayla güvence altına alınan basın özgürlüğünü kapsamadığını belirtti.

CNN, muhabiri Acosta’nın akreditasyonunun iptal edilmesinin ardından Beyaz Saray'ın kararının anayasal haklar arasında yer alan basın özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmıştı.

Yargıcın kararı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Acosta, “İşimize geri dönelim” dedi. Karar sonrası açıklama yapan CNN de davanın gelecek günlerde kesin bir kararla sonuçlanmasını beklediklerini belirtti ve "sadece CNN’i değil, aynı zamanda özgür, güçlü ve bağımsız bir ABD basınını destekleyen herkese” teşekkürlerini ilettiklerini aktardı.

Beyaz Saray: Akreditasyon geçici olarak geri verilecek

Mahkeme kararının ardından bir açıklama yayınlayan Beyaz Saray, CNN muhabiri Acosta’nın akreditasyonunun geçici olarak geri verileceğini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, "Gelecekte adil ve düzenli basın konferanslarının düzenlendiğinden emin olmak için başka kural ve süreçler de geliştireceğiz” dedi.

Söz konusu basın toplantısında Acosta'nın göçmenlerle ilgili sorusuna sinirlenerek yanıt veren Trump, muhabirin başka bir soru sormak ve mikrofonu bırakmak istememesi üzerine "Doğrusu bu ülkeyi benim yönetmeme izin vermelisin. CNN için çalışıyorsun ve bunu iyi yapsaydın reytingleriniz çok daha iyi olurdu, yeter!" dedi. Beyaz Saray çalışanı bir kadının mikrofonu elinden almasına izin vermeyen Acosta'nın Rusya soruşturması ve özel yetkili savcı Robert Mueller ile ilgili soru sormaya çalışması üzerine Trump önce kürsüden uzaklaşmış, kısa süre sonra muhabirin mikrofonu bırakması üzerine yeniden kürsüye dönerek "Berbat, utanmaz bir insansın... Dünyaya CNN'in yaptığı gibi yalan haber yayarsanız, o zaman halk düşmanısız. CNN Acosta gibi insanları çalıştırdığı için utanmalı" demişti.

AFP,rtr/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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