Beyaz Saray-CNN Krizi Şimdilik Çözüldü

Beyaz Saray ve CNN arasında yaşanan akreditasyon krizinde her iki taraftan da adım geldi. Tartışmalı ve hararetli bir basın toplantısı sonrası CNN muhabiri Jim Acosta’nın basın kartını askıya alan ancak mahkeme kararı sonrası kartı geçici olarak yeniden veren Beyaz Saray, Acosta’nın basın kartını tümüyle iade etti ancak uyarıda da bulundu.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders’ın imzasını taşıyan mektupta Jim Acosta’nın akreditasyonunun iade edildiği ancak CNN muhabirinin gelecekte düzenlenecek olan basın toplantılarında bir dizi kurala uyması gerektiğine dikkat çekildi.

Akreditasyon krizi sebebiyle Beyaz Saray’a dava açan CNN Trump yönetiminden gelen adım sonrası davayı geri çektiğini duyurdu. CNN’in kurumsal iletişim bölümünden yapılan açıklamada “Beyaz Saray Jim Acosta’nın basın kartını daimi olarak iade etmiştir. Bunun neticesi olarak davaya artık gerek kalmamıştır. Beyaz Saray’a ilişkin haberleri aktarmayı sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” denildi. CNN internet sitesinde haberi “Beyaz Saray hukuki mücadelede geri adım attı” başlığıyla verdi.