‘Beyaz Saray CNN Muhabirine Yeniden Yasak Koymayı Planlıyor’

Beyaz Saray, CNN muhabiri Jim Acosta’nın akreditasyon kartını yeniden iptal etmeyi planlıyor. Beyaz Saray’ın muhabirin içeriye giriş iznini elinden almasının ardından mahkeme karara müdahale ederek Acosta’nın binaya girişini tekrar serbest kılmıştı. Ancak Acosta’nın giriş izninin süresi Kasım ayının sonunda sona eriyor. CNN’e göre Beyaz Saray muhabirin giriş iznini yenilemek istemiyor.

Trump yönetimi iki hafta önce Başkan Trump’ın düzenlediği bir basın toplantısı sırasında Trump’la Acosta arasında yaşanan gerilim nedeniyle muhabirin iznini elinden alarak Beyaz Saray’a girişine yasak getirmişti.

Ancak Trump tarafından atanan Washington’daki federal yargıç kararın Acosta’nın basın özgürlüğü gibi anayasal haklarını ihlal anlamına geldiği hükmüne varmış ve Beyaz Saray’ın yasak uygulamasını durdurma emri vermişti.

Ancak CNN televizyonu Cuma günü kararın çıkmasının ve Acosta’ya giriş izninin yeniden verilmesinin hemen ardından Beyaz Saray’ın iznin süresinin dolacağı 30 Kasım’ın ardından yasağı hemen yeniden yürürlüğe sokacağını söylediğini kaydetti.

Beyaz Saray’ın bu tutumu karşısında CNN, Yargıç Timothy Kelly’den acilen yeni bir duruşma düzenlemesini talep etti.

Ancak CNN’in avukatları Beyaz Saray ve CNN’in konuyu mahkemeye yeniden taşımaya gerek kalmadan kendi aralarında çözmelerini umduğunu belirtti.

