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Beyaz Saray, CNN muhabirinin basın kartını askıya aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 04:50 | Son Güncelleme

CNN'in Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Beyaz Saray'a alınmadığını duyurdu

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, basın toplantılarında ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşı yönelttiği sert sorularla tanınan CNN televizyonu muhabiri Jim Acosta'nın basın kartını askıya aldı.

CNN muhabiri Acosta, sosyal medyada kendisine ait Twitter hesabından açıklama yaparak, Beyaz Saray'a alınmadığını duyurdu.

Beyaz Saray'da dün düzenlenen basın toplantısında Acosta ile Trump arasında yaşanan gerginlik sonrası Beyaz Saray'ın bu kararı alması dikkati çekti.

Acosta, "Az önce Beyaz Saray'a girişime izin verilmedi. Gizli Servis, saat 20.00'de gerçekleşen televizyon programım için Beyaz Saray'a giremeyeceğim konusunda beni bilgilendirdi." mesajını paylaştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise CNN muhabiri hakkında alınan karara ilişkin açıklama yaptı.

Acosta'nın, Trump'la yaşadığı gerginlik sırasında kendisinden mikrofonu almaya çalışan Beyaz Saray çalışanına dokunduğunu belirten Sanders, "Başkan Trump kendisine yöneltilen sert soruları memnuniyetle karşılar fakat biz sadece işini yapmaya çalışan ve Beyaz Saray'da staj yapan genç bir kadına dokunulmasına müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü'nün bu ifadeleri üzerine sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklama yapan Acosta ise iddiaları yalanladı.

Basın toplantısında, Trump ile Acosta arasında yaşanan gerginlik sonrası Başkan Trump, "CNN, seni çalıştırdığı için utanmalı. Kaba ve berbat bir insansın. CNN için çalışmıyor olmalısın. Sarah'a (Beyaz Saray Basın Sözcüsü) davranış biçimin berbat. Diğer insanlara davranış biçimin berbat. İnsanlara bu şekilde davranamazsın." demişti.

Trump'ın, kendisi hakkında sık sık eleştirel haberler yapan CNN'i basın toplantılarında özellikle hedef alarak, bu medya kuruluşunun "yalan haber" yaptığını vurgulaması dikkati çekiyor.

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