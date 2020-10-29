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Beyaz Saray Corona Görev Gücü’nden Artış Uyarısı

29.10.2020 19:51 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü, salgının ABD’nin batı yarısında sürekli ve geniş şekilde yayıldığı uyarısında bulundu, salgının yayılmasını önlemek için daha sert önlemler alınması çağrısı yaptı

Beyaz Saray Corona Görev Gücü’nden Artış Uyarısı

Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü, salgının ABD’nin batı yarısında sürekli ve geniş şekilde yayıldığı uyarısında bulundu, salgının yayılmasını önlemek için daha sert önlemler alınması çağrısı yaptı.

Salgının yükselişe geçtiği bölge, Salı günü yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde önemli bir rol oynayacak bir dizi çekişmeli eyaleti de içeriyor.

Beyaz Saray Görev Gücü üyelerinden Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, "Çok çetin bir yoldayız. Yanlış yöne gidiyoruz" dedi.

Fauci, Corona virüsü vakalarının 47 eyalette arttığını ve hastaların çoğalması nedeniyle ülke genelinde hastanelerin zorlanmaya başladığını kaydetti.

Fauci Çarşamba gecesi CNBC'ye verdiği röportajda, "Bazı şeyler değişmezse, farklı bir yol izlenmezse, bu ülkede daha fazla vaka, hastaneye yatış ve ölüm nedeniyle çok fazla acı yaşanacaktır" dedi.

CNN televizyonunun ele geçirdiği eyaletlerin resmi haftalık raporlarına göre, Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü, ülkenin orta ve batısındaki eyaletleri, salgını hafifletmek için daha sert önlemlerin gerekli olacağı konusunda uyardı.

Bir eyaletin raporunda, "Ortabatı, Yukarı Ortabatı ve Batı'da toplumlar arasında amansız, geniş bir yayılma görmeye devam ediyoruz. Bu, hem sessiz, asemptomatik bulaşıcılığılığı hem de semptomatik yayılmayı kontrol etmek için sert tedbirler gerektirecektir" ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Meadows’dan savunma

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows da Perşembe günü yönetimin Corona virüsü mücadelesini savundu; tedavi ve aşıların yolda olduğunu vurguladı.

CBS televizyonunun sabah haberlerine katılan Medaows, "Neyin işe yaramadığını biliyoruz. Uzun vadeli tecridin, ekonomimizi kapatmanın ve herkesin evinde kalmasını sağlamanın işe yaramadığını biliyoruz" diye konuştu.

Bu noktada ülke çapında bir tecrit çağrısı yok, ancak sağlık yetkilileri, Amerikalılar’ı salgını azaltma çabalarını iki katına çıkarmaya teşvik etmek için yeniden harekete geçmeye çağırıyor. Meadows ise, Beyaz Saray'ın bu anlamda yeni bir girişimde bulunup-bulunmayacağını açıklamadı.

Trump: “Mücadelede sona yaklaştık”

Trump, vakalar artmasına rağmen salgınla mücadelede sona yaklaştıklarını iddia ederek virüsü küçümsemekle eleştiriliyor.

Görev Gücü’nün raporlarında, havalar soğudukça insanların biraraya gelmek için kapalı mekanları tercih etmesinin, artışta önemli bir faktör olduğu kaydediliyor. Raporlarda eyaletler, maske takmayı, sosyal mesafeyi ve kamusal alanlarda kalabalıktan kaçınmayı teşvik etme çabalarını yoğunlaştırmaya çağırılıyor.

ABD'de hastaneye yatışlar hızla artıyor. Artış, yapılan testlerin sayısından da etkilenmeyen bir ölçü. Reuters haber ajansının analizine göre, esas olarak Ortabatı ve Batı'daki 13 eyalette Çarşamba günü rekor sayıda hastaneye yatırılmış Corona virüsü hastası kayıtlara geçti.

Başkanlık seçiminin çekişmeli eyaletlerinden Wisconsin, Corona virüsü nedeniyle hastanelere yatışların önceki haftaya göre en az yüzde 10 arttığı 36 eyaletten biri. Bir başka çekişmeli eyalet olan Michigan, 3.500'den fazla yeni vaka ile günlük rekor kırdı.

Reuters eyalet ve ilçe analizlerine göre Illinois, Çarşamba günü 6.000'den fazla yeni vaka bildirdi. Bu, ülkede herhangi bir eyaletteki en büyük artış ve çok daha kalabalık olan Teksas eyaletindeki 5.700 yeni vakanın ve California'daki 4.200 yeni vakayı da geride bırakmış durumda.

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