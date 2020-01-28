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Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğünü, görüşmede Libya ile İdlib konularının ele alındığını açıkladı.
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğünü, görüşmede Libya ile İdlib konularının ele alındığını açıkladı.
GÜNCEL
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28.01.2020 05:56 |
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Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğünü, görüşmede Libya ile İdlib konularının ele alındığını açıkladı.
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