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Beyaz Saray: ''Cumhuriyetçiler'le Toplantının Amacı Fikir Alışverişi''

01.02.2021 23:49 | Son Güncelleme:
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Beyaz Saray: ''Cumhuriyetçiler'le Toplantının Amacı Fikir Alışverişi''

Joe Biden’ın bugün akşamüstü saatlerinde Corona virüsü yardım paketini görüşmek üzere 10 Cumhuriyetçi senatörle Beyaz Saray’da yapacağı toplantının, fikir alışverişinde bulunmak üzere ‘‘iyi niyet’’le yapılan bir görüşme olacağı bildirildi

Joe Biden’ın bugün akşamüstü saatlerinde Corona virüsü yardım paketini görüşmek üzere 10 Cumhuriyetçi senatörle Beyaz Saray’da yapacağı toplantının, fikir alışverişinde bulunmak üzere ‘‘iyi niyet’’le yapılan bir görüşme olacağı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden’ın amacının, yardım paketinin güçlendirilmesi olduğunu, bu nedenle 1,9 trilyon dolarlık tasarıda bu rakama yakın bir meblağ üzerinde uzlaşılmasını istediğini söyledi.

Psaki, toplantının Biden’ın her iki partiyle birlikte çalışma isteğinden kaynaklandığını belirtti.

Psaki, senatörlerin Başkan Biden’a kaygılarını ve önceliklerini içeren bir mektup göndermiş olduklarını, Başkan’ın da bu konularda onlarla diyaloğa girmekten memnunluk duyacağını belirtti. Psaki toplantının bir teklifi kabul etmek ya da reddetmek için olmayacağının altını çizdi.

‘‘Başkan için partiler üstü destek mi daha önemli yoksa yardım paketinin büyüklüğü mü?’’ diye sorulduğundaysa Psaki, Biden’ın bunların her ikisinin aynı anda olabileceğine inandığını kaydetti. Atılabilecek başka adımlar olduğunun tarihte de örnekleri olduğunu belirten Psaki, ‘‘Bunlardan biri ‘uzlaşma’ yöntemi olabilir, ancak Başkan için bu grubu dinlemek ve onların görüşlerini almak önemli’’ dedi.

Beyaz Saray sözcüsü, Başkan’ın Temsilciler Meclisi Başkanı Nacy Pelosi ve Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer’la da yakın temas içinde olduğunu kaydetti.

Psaki, Corona yardım paketinin büyüklüğünün yaşanan krizle orantılı olması gerektiğini belirtti ve ‘‘Araştırmalara göre Demokrat ya da Cumhuriyetçi farketmeksizin toplumun yüzde 74’ü bu paketi destekliyor’’ diye konuştu.

Bazı Cumhuriyetçiler Biden’ın ekonomik paketinin maliyetinin çok fazla olduğunu belirtirken bazıları da daha hedefe yönelik bir paketin çıkartılmasından yana.

Cumhuriyetçi senatörler, kendi planlarının da Biden’ın önerdiği ekonomik pakette yer alan aşı ve testlere bütçe ayrılmasıyla birlikte okullara ve çocuk bakım merkezlerine destek içerdiğini kaydediyor.

Ancak Cumhuriyetçi senatörler kendi planlarının aileler ve küçük işletmeler için daha hedefe odaklı olduğunu belirtiyor.

Senatörler, Biden’ın desteğiyle bu planın Kongre’de partiler üstü şekilde onaylanabileceği görüşünde.

Mektupta, Bill Cassidy, Shelley Moore Capito, Todd Young, Jerry Moran, Michael Rounds ve Rob Portman’ın imzaları bulunuyor.

Senatör Bill Cassidy, Fox News’a yaptığı açıklamada, kendi önerilerinin 600 milyar dolar civarında olduğunu ve Amerikan halkının ihtiyaçlarına odaklandıklarını söylemişti.

Demokratlar’ın kontrolundaki Senato’nun hafta içinde Biden’ın Corona virüsüylemücadele çerçevesinde önerdiği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik paketi ele alması bekleniyor.

Psaki, eski başkan Donald Trump’ın istihbarat bilgilendirme toplantılarına erişimine izin verilip verilmemesi konusunun ise değerlendirilmekte olduğunu, ancak henüz konuyla ilgili karara varılmadığını kaydetti.

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