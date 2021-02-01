Beyaz Saray: ''Cumhuriyetçiler'le Toplantının Amacı Fikir Alışverişi''

Joe Biden’ın bugün akşamüstü saatlerinde Corona virüsü yardım paketini görüşmek üzere 10 Cumhuriyetçi senatörle Beyaz Saray’da yapacağı toplantının, fikir alışverişinde bulunmak üzere ‘‘iyi niyet’’le yapılan bir görüşme olacağı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden’ın amacının, yardım paketinin güçlendirilmesi olduğunu, bu nedenle 1,9 trilyon dolarlık tasarıda bu rakama yakın bir meblağ üzerinde uzlaşılmasını istediğini söyledi.

Psaki, toplantının Biden’ın her iki partiyle birlikte çalışma isteğinden kaynaklandığını belirtti.

Psaki, senatörlerin Başkan Biden’a kaygılarını ve önceliklerini içeren bir mektup göndermiş olduklarını, Başkan’ın da bu konularda onlarla diyaloğa girmekten memnunluk duyacağını belirtti. Psaki toplantının bir teklifi kabul etmek ya da reddetmek için olmayacağının altını çizdi.

‘‘Başkan için partiler üstü destek mi daha önemli yoksa yardım paketinin büyüklüğü mü?’’ diye sorulduğundaysa Psaki, Biden’ın bunların her ikisinin aynı anda olabileceğine inandığını kaydetti. Atılabilecek başka adımlar olduğunun tarihte de örnekleri olduğunu belirten Psaki, ‘‘Bunlardan biri ‘uzlaşma’ yöntemi olabilir, ancak Başkan için bu grubu dinlemek ve onların görüşlerini almak önemli’’ dedi.