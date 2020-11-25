Beyaz Saray'da geleneksel tören: Hindiler affedildi

Beyaz Saray, Şükran Günü'nün vazgeçilmez geleneklerinden birine ev sahipliği yaptı.

Her yıl olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, kendisine verilen hindileri affetti.

57 yıllık gelenek için Beyaz Saray'ın bahçesinde bir tören düzenlendi. Başkan Donald Trump, hindi affetme törenine, eşi Melania Trump ile birlikte katıldı.

Başkana hediye edilen hindilere verilen isimler dikkat çekiciydi. Corn ve Cob yani Mısır ve Koçan.

Her iki hindi de törenin ardından Virginia eyaletinde bir çiftliğe gönderildi.

Törende yaptığı konuşmada, ülkesinin koronavirüsle mücadelesine değinen Trump, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Geleneklere göre, ABD Başkanları her Şükran Günü’nde iki hindiyi bağışlıyor ve kesilmelerine engel oluyor.

Gelenek, 1963 yılında başkan John F. Kennedy’nin kendisine Şükran Günü hediyesi olarak gönderilen hindileri, çiftliklerine geri göndermesiyle başlamıştı.

