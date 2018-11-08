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Beyaz Saray'da gergin anlar! Trump çok kızdı...

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2018 10:39 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, basın toplantılarında ABD Başkanı Trump yönetimine karşı yönelttiği sert sorularla tanınan CNN televizyonu muhabiri Jim Acosta'nın basın kartını askıya aldı.

CNN muhabiri Jim Acosta, sosyal medyada kendisine ait Twitter hesabından açıklama yaparak, Beyaz Saray'a alınmadığını duyurdu.

Beyaz Saray'da dün düzenlenen basın toplantısında Acosta ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan gerginlik sonrası Beyaz Saray'ın bu kararı alması dikkati çekti.

"BEYAZ SARAY'A GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ"

Acosta, "Az önce Beyaz Saray'a girişime izin verilmedi. Gizli Servis, saat 20.00'de gerçekleşen televizyon programım için Beyaz Saray'a giremeyeceğim konusunda beni bilgilendirdi." mesajını paylaştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise CNN muhabiri hakkında alınan karara ilişkin açıklama yaptı.

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Acosta'nın, Trump'la yaşadığı gerginlik sırasında kendisinden mikrofonu almaya çalışan Beyaz Saray çalışanına dokunduğunu belirten Sanders, "Başkan Trump kendisine yöneltilen sert soruları memnuniyetle karşılar fakat biz sadece işini yapmaya çalışan ve Beyaz Saray'da staj yapan genç bir kadına dokunulmasına müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü'nün bu ifadeleri üzerine sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklama yapan Acosta ise iddiaları yalanladı.

Basın toplantısında, Trump ile Acosta arasında yaşanan gerginlik sonrası Başkan Trump, "CNN, seni çalıştırdığı için utanmalı. Kaba ve berbat bir insansın. CNN için çalışmıyor olmalısın. Sarah'a (Beyaz Saray Basın Sözcüsü) davranış biçimin berbat. Diğer insanlara davranış biçimin berbat. İnsanlara bu şekilde davranamazsın." demişti.

Trump'ın, kendisi hakkında sık sık eleştirel haberler yapan CNN'i basın toplantılarında özellikle hedef alarak, bu medya kuruluşunun "yalan haber" yaptığını vurgulaması dikkati çekiyor.

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Beyaz Saray Trump ABD Jim Acosta basın kartı sarah sanders

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