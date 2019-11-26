Beyaz Saray'da tanımlanamayan hava aracı paniği

Washington'da yönetim binalarının bulunduğu Capitol Hill tahliye edilirken jetler, hava sahasını ihlal eden hava aracına müdahale için havalandı.
Lockdown at the White House. A member of the Secret Service stands guard on Jackson Place near the White House. pic.twitter.com/yhBkS3EJHl— Doug Mills (@dougmillsnyt) November 26, 2019
Olay yeri tamamen kapatılırken polis yolları ve sokakları trafiğe kapattı.
Yetkililer paniğe neden olan hava aracına ilişkin açıklama yapmazken, pilotla iletişime geçilemediği belirtildi.
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