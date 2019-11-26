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Beyaz Saray'da tanımlanamayan hava aracı paniği

DÜNYA HABERLERİ  | 26.11.2019 17:16 | Son Güncelleme

ABD'nin başkenti Washington DC'de paniğe neden olan bir olay yaşandı. Tanımlanamayan bir hava aracının Beyaz Saray semalarında saptanması üzerine Beyaz Saray'a giriş çıkışlar durduruldu.

Beyaz Saray'da tanımlanamayan hava aracı paniği

Washington'da yönetim binalarının bulunduğu Capitol Hill tahliye edilirken jetler, hava sahasını ihlal eden hava aracına müdahale için havalandı.

Olay yeri tamamen kapatılırken polis yolları ve sokakları trafiğe kapattı.

Yetkililer paniğe neden olan hava aracına ilişkin açıklama yapmazken, pilotla iletişime geçilemediği belirtildi.


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Beyaz Saray Hava Aracı panik

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