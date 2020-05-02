HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beyaz Saray'da TIR'lı protesto! Trump'a mektup yazdılar

Beyaz Saray'da TIR'lı protesto! Trump'a mektup yazdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 06:59 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington DC'de TIR sahipleri düşük taşıma ücretlerini protesto etti.

Koronavirüs salgını sırasında yoğun olarak çalışan TIR sahipleri Beyaz Saray'ın önünde düşük taşıma ücretlerine tepki gösterdi. Beyaz Saray'ın karşısındaki Constitution Caddesi'nde toplanan 100'e yakın TIR sahibi ülkenin farklı eyaletlerinden gelerek protestoya katıldı. Korna çalarak düşük taşıma ücretlerini protesto eden TIR sahipleri ABD Başkan Trump'a da bizzat mektup yazdıklarını söyledi. Gece yarısı Beyaz Saray'ın karşısına gelerek caddeleri dolduran protestocular da ABD Kongresinden finansal destek paketi alamadıklarını ve koronavirüs sürecine hayatlarının tehlikede olduğunu belirttiler.

Protestocuların birçoğu, salgın döneminde ülke genelindeki valiler ve belediye başkanları tarafından verilen evde kalma kararlarıyla kendilerini hayal kırıklığına neden olduğunu ve derinleşen ekonomik krizden kendilerinin derin etkilediğini savundu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor
Korkunç olay! 5'inci kattan düşen Öykü hayatını kaybettiKorkunç olay! 5'inci kattan düşen Öykü hayatını kaybetti
Fare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldıFare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldı
1/

En Çok Okunan Haberler

Programı yayından kaldırılmıştı! Müge Anlı'dan flaş açıklama

Programı yayından kaldırılmıştı! Müge Anlı'dan flaş açıklama

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Trump duyurdu: 'Remdesivir' isimli ilaca 'acil durum onayı'

Trump duyurdu: 'Remdesivir' isimli ilaca 'acil durum onayı'

Korkunç olay! 5'inci kattan düşen Öykü hayatını kaybetti

Korkunç olay! 5'inci kattan düşen Öykü hayatını kaybetti

'Kacsaatolduson' gözaltında! Hücre evine operasyon

'Kacsaatolduson' gözaltında! Hücre evine operasyon

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sağlıklı günler dilemek için Cuma mesajları

Sağlıklı günler dilemek için Cuma mesajları

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Dicle Canova'dan önemli açıklama

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Dicle Canova'dan önemli açıklama

Diğer Haberler
Manisa'da kumar baskını! 20 kişiye 86 bin 20 kişiye 86 bin lira ceza

Kumar baskını: 20 kişiye 86 bin 20 kişiye 86 bin lira ceza

Kucağındaki oğlunu atarak kurtarmıştı! O baba hayatını kaybetti

Kucağındaki oğlunu atarak kurtarmıştı! O babadan acı haber geldi

Bursa'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki Öykü hayatını kaybetti

Korkunç olay! 5'inci kattan düşen Öykü hayatını kaybetti

Remdesivir nedir? Koronavirüs tedavisinde kullanılan Remdesivir ilacı hakkında merak edilenler

Remdesivir nedir? İşte merak edilenler...

Acı olay! 5 yaşındaki çocuk traftörün altında kalarak hayatını kaybetti

5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü

ABD'ye yardım paketi taşıyan ikinci uçak indi

Türkiye'den ABD'ye 2. yardım uçağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.