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Beyaz Saray'da 'Türkiye yaptırımları' toplantısı

24.07.2019 09:38 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle olası yaptırımlar konusunu görüştü.

Beyaz Saray'da 'Türkiye yaptırımları' toplantısı

New York Times gazetesinin Kongre muhabiri Catie Edmondson’ın konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre toplantıdan yaptırım konusunda bir karar çıkmadı.

Beyaz Saray’daki toplantıya katılan ve sonrasında New York Times muhabirine konuşan Senatör John Cornyn toplantının duyurulan resmi adı “Türkiye yaptırımları” olsa da görüşmede bütçe gibi ABD iç siyasetine ilişkin başka konu başlıklarının da gündeme geldiğini söyledi.

Basına kapalı olarak Resmi Akşam Yemeği Salonu’nda yapılan görüşmeye Beyaz Saray’dan verilen bilgiye göre 45 Cumhuriyetçi senatör katıldı. Senato'da toplam 53 Cumhuriyetçi senatör bulunuyor. Bir grup Demokrat senatör ise Trump'a mektup göndererek, toplantıya davet edilmemelerine tepki gösterdi.

Türkiye'ye olası yaptırımlar konulu toplantıya ilişkin haber ilk olarak geçen hafta Washington Post gazetesinde yer almıştı. Habere göre, Cumhuriyetçi senatörlere, "Başkan Trump adına", üzerinde konu başlığı olarak "Türkiye yaptırımları" yazan bir davetiye gönderilmişti.

Trump yönetimi, Türkiye’yi S-400 alımı nedeniyle geçen hafta Çarşamba günü F-35 programından çıkarma sürecini resmen başlatmıştı. Şimdi de Washington’un kısa adıyla CAATSA olarak bilinen Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası kapsamında Türkiye’ye yeni yaptırımlar getirmesi ihtimali bulunuyor.

Başkan Trump her ne kadar Türkiye'ye karşı yeni yaptırımlar seçeneğine çok sıcak bakmadığı yönünde işaretler vermiş olsa da, bazı Cumhuriyetçiler NATO müttefiki Türkiye’ye Rus sistemini satın almasından dolayı sert bir yanıtın verilmesinden yana.

İki Cumhuriyetçi senatör Rick Scott ve Todd Young geçen hafta, S-400 satışını kınayan ve Trump yönetimine Türkiye’ye karşı yaptırımlar getirme çağrısında bulunan bir karar tasarısı sunmuştu.

Bahsi geçen CAATSA yaptırımları, “Rusya Federasyonu’nun savunma ya da istihbarat sektörleriyle ya da bunlar adına çalışan kurum ve kişilerle önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını" öngörüyor.

DEMOKRAT SENATÖRLERDEN TRUMP'A TÜRKİYE MEKTUBU

Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun Demokrat üyeleri ise Başkan Donald Trump'a mektup göndererek, Türkiye'ye yaptırımlar konusunda Demokrat senatörlerle görüşmemesinden "hayal kırıklığı" duyduklarını belirtti.

Demokrat senatörler mektupta, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına güçlü bir karşılığın verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü ABD'dan kararlı adım gelmezse, NATO'daki duruşumuz ve Rusya'ya karşı yaptırım uygulamamızın gücü zarar görür. Ayrıca ümit ederiz ki Türkiye bir gün Doğu ile Batı arasında bir köprü olma, insan hakları ve demokratik ilkelere saygı gösteren yapıcı bir NATO üyesi olma konumuna geri döner" ifadesini kullandı.

Mektupta senatörler, "Yasayı takip etmenizi ve Türkiye'ye gecikmeksizin yaptırım getirmenizi bekliyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Beyaz Saray Türkiye yaptırım

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