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Beyaz Saray'daki basın toplantısında Trump ile tartışan CNN muhabirine yaptırım!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2018 05:02 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, basın toplantılarında ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşı yönelttiği sert sorularla tanınan CNN televizyonu muhabiri Jim Acosta'nın basın kartını askıya aldı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Trump kendisine yöneltilen sert soruları memnuniyetle karşılar fakat biz sadece işini yapmaya çalışan ve Beyaz Saray'da staj yapan genç bir kadına dokunulmasına müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

CNN muhabiri Acosta, sosyal medyada kendisine ait Twitter hesabından açıklama yaparak, Beyaz Saray'a alınmadığını duyurdu.

Beyaz Saray'da dün düzenlenen basın toplantısında Acosta ile Trump arasında yaşanan gerginlik sonrası Beyaz Saray'ın bu kararı alması dikkati çekti.

"GİZLİ SERVİS BENİ BİLGİLENDİRDİ"

Acosta, "Az önce Beyaz Saray'a girişime izin verilmedi. Gizli Servis, saat 20.00'de gerçekleşen televizyon programım için Beyaz Saray'a giremeyeceğim konusunda beni bilgilendirdi." mesajını paylaştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise CNN muhabiri hakkında alınan karara ilişkin açıklama yaptı.

"STAJ YAPAN GENÇ BİR KADINA DOKUNULMASINA MÜSAADE ETMEYİZ"

Acosta'nın, Trump'la yaşadığı gerginlik sırasında kendisinden mikrofonu almaya çalışan Beyaz Saray çalışanına dokunduğunu belirten Sanders, "Başkan Trump kendisine yöneltilen sert soruları memnuniyetle karşılar fakat biz sadece işini yapmaya çalışan ve Beyaz Saray'da staj yapan genç bir kadına dokunulmasına müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü'nün bu ifadeleri üzerine sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklama yapan Acosta ise iddiaları yalanladı.

Basın toplantısında, Trump ile Acosta arasında yaşanan gerginlik sonrası Başkan Trump, "CNN, seni çalıştırdığı için utanmalı. Kaba ve berbat bir insansın. CNN için çalışmıyor olmalısın. Sarah'a (Beyaz Saray Basın Sözcüsü) davranış biçimin berbat. Diğer insanlara davranış biçimin berbat. İnsanlara bu şekilde davranamazsın." demişti.

Trump'ın, kendisi hakkında sık sık eleştirel haberler yapan CNN'i basın toplantılarında özellikle hedef alarak, bu medya kuruluşunun "yalan haber" yaptığını vurgulaması dikkati çekiyor. (AA)

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, canlı yayınlanan basın toplantısında CNN muhabiri Jim Acosta’yı terslemişti. S

"CNN SENİ ÇALIŞTIRDIĞI İÇİN UTANMALI"

Salonda bulunan CNN muhabiri Jim Acosta, Trump'a soru sormak için mikrofonu eline alarak ayağa kalkmış ve gazetecinin sorusunun hemen ardından Trump, “Siz CNN’i yönetin, ülkeyi yönetmeyi bana bırakın. Kanalı iyi yönetseydiniz reytingleriniz bu kadar düşük olmazdı. Sen çok kaba, berbat bir insansın. CNN seni çalıştırdığı için utanmalı. Yalan haber yapıyorsunuz ve halk düşmanısınız. Yeter bu kadar. Kapat o mikrofonu." sözleriyle seslenmişti.

CNN MUHABİRİNİN ARKASINDA DURDU: TRUMP HADDİNİ AŞTI

Tartışmanın ardından CNN, resmi Twitter hesabından şu açıklamayı yayınladı: “Başkanın basına süren saldırıları haddini aştı. Bu saldırılar sadece tehlikeli değil, Amerikalılığa rahatsız edici şekilde yakışmıyor. Trump özgür basına saygı duymadığını açıkça söylese de, onu korumak için yemin etti. Özgür basın demokrasinin olmazsa olmazıdır ve Jim Acosta’nın ve her gazetecinin arkasındayız.”

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