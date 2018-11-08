Beyaz Saray'daki basın toplantısında Trump ile tartışan CNN muhabirine yaptırım!

Acosta'nın, Trump'la yaşadığı gerginlik sırasında kendisinden mikrofonu almaya çalışan Beyaz Saray çalışanına dokunduğunu belirten Sanders, "Başkan Trump kendisine yöneltilen sert soruları memnuniyetle karşılar fakat biz sadece işini yapmaya çalışan ve Beyaz Saray'da staj yapan genç bir kadına dokunulmasına müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında, Trump ile Acosta arasında yaşanan gerginlik sonrası Başkan Trump, "CNN, seni çalıştırdığı için utanmalı. Kaba ve berbat bir insansın. CNN için çalışmıyor olmalısın. Sarah'a (Beyaz Saray Basın Sözcüsü) davranış biçimin berbat. Diğer insanlara davranış biçimin berbat. İnsanlara bu şekilde davranamazsın." demişti.

Trump'ın, kendisi hakkında sık sık eleştirel haberler yapan CNN'i basın toplantılarında özellikle hedef alarak, bu medya kuruluşunun "yalan haber" yaptığını vurgulaması dikkati çekiyor. (AA)

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, canlı yayınlanan basın toplantısında CNN muhabiri Jim Acosta’yı terslemişti. S

"CNN SENİ ÇALIŞTIRDIĞI İÇİN UTANMALI"

Salonda bulunan CNN muhabiri Jim Acosta, Trump'a soru sormak için mikrofonu eline alarak ayağa kalkmış ve gazetecinin sorusunun hemen ardından Trump, “Siz CNN’i yönetin, ülkeyi yönetmeyi bana bırakın. Kanalı iyi yönetseydiniz reytingleriniz bu kadar düşük olmazdı. Sen çok kaba, berbat bir insansın. CNN seni çalıştırdığı için utanmalı. Yalan haber yapıyorsunuz ve halk düşmanısınız. Yeter bu kadar. Kapat o mikrofonu." sözleriyle seslenmişti.