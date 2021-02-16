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Beyaz Saray'dan Biden'ın Suudi Arabistan'daki muhatabının Kral Selman olduğu vurgusu

16.02.2021 22:04 | Son Güncelleme:
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Beyaz Saray'dan Biden'ın Suudi Arabistan'daki muhatabının Kral Selman olduğu vurgusu

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden'ın yabancı ülke mevkidaşlarıyla görüştüğünü ve Suudi Arabistan'daki muhatabının Veliaht Prens Muhammed bin Selman değil, Kral Selman olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın brifinginde Biden yönetiminin Suudi Arabistan ile ilişkilerine dair dikkat çeken açıklama yaptı.

Donald Trump döneminde Washington-Riyad hattında Veliaht Prens Muhammed bin Selman üzerinden kurulan ilişkilerin Biden döneminde revize edileceğine ilişkin en net açıklama Psaki'den geldi.

Psaki, "İş başına geldiğimizden bu yana Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi yeniden kalibre edeceğimizi söylemiştik." ifadesini kullandı.

Biden'ın MBS ile görüşüp görüşmeyeceği ile ilgili soruya yanıt veren Psaki, "Başkanın temasları mevkidaşları ile oluyor ve Suudi Arabistan'daki mevkidaşı Kral Selman'dır. Kesin bir tarih veremem ama uygun zamanda kendisiyle görüşeceğini bekliyorum." yorumunu yaptı.

Suudi Arabistan'ın kendini koruma noktasındaki çabalarına destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Beyaz Saray Sözcüsü, önceki yönetimden farklı olarak kaygı duydukları konu başlıklarını Riyad'a ilettiklerini sözlerine ekledi.

Trump'ın ardından Biden yönetiminin MBS'den ziyade Kral Selman'ı "muhatap lider" olarak gördüğünü ortaya koyması, ABD medyasında "somut bir yaklaşım farkı" olarak değerlendirildi.

BIDEN, BÖLGEDEN İLK NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Psaki, ABD ile İsrail arasında güçlü bağlara sahip yakın bir ilişki olduğuna işaret ederek, "Size şunu söyleyebilirim, Başkanın bölgeden görüşeceği ilk lider Başbakan Netanyahu olacaktır ve görüşme yakında olacak." değerlendirmesini yaptı.

Psaki, görüşmenin ne zaman olacağına ilişkin ise detay vermekten kaçındı.

ERBEL'DEKİ SALDIRININ ARDINDAN IKBY'YE DESTEK

Beyaz Saray Sözcüsü, Irak'ın Erbil kentindeki roketli saldırılarla ilgili olarak "öfkeli" olduklarını belirtti ve süreci Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) liderleri ile takip ettiklerini kaydetti.

Psaki, saldırıların sorumlularının yakalanması sürecinde IKBY yetkililerine destek vereceklerini ancak şu aşamada faillerin kimler olduğunu net olarak açıklayacak durumda olmadıklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Erbil'de gerçekleşen roket saldırılarının ardından görüştüğü IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'ye ABD'nin destek mesajını iletmişti. (AA)

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