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Beyaz Saray'dan 'Boris Johnson' açıklaması

07.07.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifa kararı alması sonrası Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Johnson'ın istifası Ukrayna'ya desteği etkilemeyecek" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan 'Boris Johnson' açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifasının Ukrayna'ya yardımları etkilemeyeceğini söyledi.

Kirby, Fox News'e verdiği röportajda Johnson'ın bugün partisinin liderliğinden istifa etmesini değerlendirdi.

Ukrayna'ya yardımların, hükümetlerin başında kim olduğuna bakılmaksızın yapıldığına işaret eden Kirby, "NATO ve G7'deki her lider, Ukrayna'ya verebildikleri müddetçe yardım verme sözü verdi." dedi.

JOHNSON, İSTİFA BASKISI ALTINDAYDI

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Kovid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı.

Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, kendi partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.

Johnson'a yönelik son eleştirilerin odağında ise Muhafazakar Parti milletvekili ve partinin grup yöneticisi Chris Pincher'a yönelik taciz suçlamalarından haberdar olmasına rağmen, Pincher'a partide görev vermesi yer alıyordu.

Bakanların istifalarından hemen önce Johnson, Pincher'a verdiği görev nedeniyle özür dilemiş, büyük pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.

Johnson, hem partisi hem de muhalefetten gelen istifa çağrılarına rağmen dün görevine devam edeceğini açıklasa da bugün partisinin liderliğinden istifa etti. Johnson, başbakanlık görevini yeni bir lider seçilene kadar sürdürecek. (AA)

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