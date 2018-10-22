Beyaz Saray'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Beyaz Saray danışmanı Kushner, Trump yönetiminin Kaşıkçı olayı ile ilgili gerçekleri bulma aşamasında olduğunu, Suudi Arabistan'ın önemli bir müttefik olduğunu söyledi.
Kushner, Trump ve Pompeo'nun Kaşıkçı olayı ile ilgili gerçeklerin tespit edilmesinin ardından karar vereceklerini, ABD'nin tüm dikkatinin bu olay üzerinde olduğunu ve Trump'ın ABD'nin çıkarlarına odaklandığını belirtti.
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