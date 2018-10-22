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Beyaz Saray'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2018 17:36 | Son Güncelleme

Beyaz Saray danışmanı Kushner, Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Beyaz Saray danışmanı Kushner, Trump yönetiminin Kaşıkçı olayı ile ilgili gerçekleri bulma aşamasında olduğunu, Suudi Arabistan'ın önemli bir müttefik olduğunu söyledi.

Kushner, Trump ve Pompeo'nun Kaşıkçı olayı ile ilgili gerçeklerin tespit edilmesinin ardından karar vereceklerini, ABD'nin tüm dikkatinin bu olay üzerinde olduğunu ve Trump'ın ABD'nin çıkarlarına odaklandığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Cemal Kaşıkçı Beyaz Saray

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ÇOK ÇAKALSINIZ, DAHA ÇOK MÜSİBET GELİR BAŞINA SÜPER GÜÇ DENEN KAN EMİCİLER. SELMANDAN ARAMCO PETROL ŞİRKETİNİ ALABİLECEK MİSİN BAKALIM.
sAHTEKAR AMERİKA KARIŞIRSA BU İŞ ÇÖZÜLMEZ.ONLAR PARANIN KÖPEĞİ OLMUŞ.
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