Beyaz Saray'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin pozisyonunu netleştirmeye gayret ettiklerini ve bu konuda Türkiye ile çalıştıklarını kaydetti.

Psaki, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

"TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

"Türkiye'nin bu konudaki konumunu netleştirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullanan Psaki, birçok NATO ülkesinin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine desteğini açıkladığını anımsattı.

Psaki, "Türkiye ve atadığı temsilciler ile çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "OLUMLU DEĞİLİZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararıyla ilgili olarak "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz, olumlu değiliz" diye konuşmuştu.

Öte yandan ABD'nin terör örgütü YPG'ye yönelik yaptırım muafiyetiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Operasyonlara devam edeceğiz. Yanlış yapıyorsunuz, adımlarınızı doğru atın" açıklamasını yapmıştı. (AA)



