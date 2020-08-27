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Beyaz Saray'dan Erdoğan ve Trum görüşmesine ilişkin açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2020 08:01 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında artan gerilimden "endişeli" olduğunu belirterek, taraflara "diyalog" çağrısı yaptı.

Beyaz Saray'dan Erdoğan ve Trum görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Görüşmede Trump'ın NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de artan tansiyondan dolayı "endişeli" olduğunu bildirdiğine işaret edilen açıklamada, "Trump, Yunanistan ve Türkiye'nin, farklılıkların tek çözüm yolu olan diyaloğa bağlı kalması gerektiğini bir kez daha vurguladı." ifadesini kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın görüşmede, önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldığı kaydedildi.

(AA)

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