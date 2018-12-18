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Beyaz Saray'dan flaş Gülen açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 18.12.2018 22:32 | Son Güncelleme

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Trump, Erdoğan'a Gülen'in iadesi konusunda sadece bir bakacağını söyledi" ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray'dan flaş Gülen açıklaması

Son dakika gelişmesine göre, Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Trump, Erdoğan'a Gülen'in iadesi konusunda sadece bir bakacağını söyledi" ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, elebaşı Fetullah Gülen dahil Fetullahçı Terör Örgütü'ne ( FETÖ) üye 84 kişinin Türkiye'ye iadesine yönelik listeyi ABD'ye sunduklarını hatırlatarak, "En son Buenos Aires'te bir araya geldiğimizde ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi ancak somut adımları görmemiz gerek." ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Beyaz Saray Fethullah Gülen Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan

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