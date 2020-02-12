Beyaz Saray'dan İdlib açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, Atlantic Council adlı düşünce kuruluşunda düzenlenen panelde, ABD'nin İdlib ve Suriye politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İdlib'de Esed rejimi ile birlikte Rusya ve İran'ın da Türk askerleri ve Türkiye ile birlikte çalışan unsurlara saldırdığını belirten O'Brien, "Küresel bir polis olarak oraya paraşütle inip saldırıları durdurmamız mı bekleniyor?" yorumuyla son duruma ilişkin ABD'nin bakış açısını özetledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilişkinin inişli-çıkışlı olduğunu savunan O'Brien, "Suriye'deki sivil katliamlarının durdurulması gerektiğini yüksek sesle söylemeye devam edeceğiz, fakat İdlib'e askeri olarak müdahale edeceğimizi sanmıyorum." ifadesini kullandı.

"KÖTÜ DURUMU SONA ERDİRECEK SİHİRLİ BİR ŞEY YOK"



Suriye ve İdlib'de barışa yönelik bir çözüm için çaba gösterdiklerini ve bu çabayı sürdüreceklerini aktaran O'Brien, "İdlib'deki durum çok kötü. Esed çok kötü bir aktör. İranlılar da çok kötü bir aktör. Ruslar ve Türklerin adımları oradaki duruma yardımcı olmuyor. Fakat biz Rusların, İranlıların ya da Esed'in tüm kötü eylemlerini durdurma pozisyonunda değiliz. Oradaki kötü durumu sona erdirecek sihirli bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.