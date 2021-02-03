HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Beyaz Saray'dan Kalın-Sullivan görüşmesine yönelik açıklama

Beyaz Saray'dan Kalın-Sullivan görüşmesine yönelik açıklama

03.02.2021 01:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Beyaz Saray'dan Kalın-Sullivan görüşmesine yönelik açıklama

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Biden yönetiminin yapıcı ABD-Türkiye bağları kurmak, iş birliği alanlarını genişletmek ve anlaşmazlıkları etkin bir şekilde yönetmek istediğini" bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Kalın ile Sullivan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bay Sullivan, Biden yönetiminin yapıcı ABD-Türkiye bağları kurmak, iş birliği alanlarını genişletmek ve anlaşmazlıkları etkin bir şekilde yönetmek isteğinin altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

Biden yönetiminin NATO zemininde transatlantik bağlarını güçlendirme niyetinde olduğunu belirten Sullivan'ın, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemlerini almasından dolayı ABD'nin duyduğu endişeyi de dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bay Sullivan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladı ve BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs müzakerelerine yeniden başlatma planını desteklediğini belirtti. Kendisi, Biden yönetiminin, demokratik kurumları ve hukukun üstünlüğünü desteklemeye olan bağlılığının altını çizdi. İkili, Kovid-19 ve iklim değişikliği gibi küresel sorun alanlarında iş birliği yapma ve ortak kaygı duyulan bölgesel meselelerde yakın çalışma konusunda mutabık kaldı."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi
Navalni hakkında flaş kararNavalni hakkında flaş karar
Apple müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Apple müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Eşini ve eniştesini öldürmüştü! Ölü bulundu

Eşini ve eniştesini öldürmüştü! Ölü bulundu

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 2 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 2 Şubat koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

ABD'de FBI ajanlarına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

ABD'de FBI ajanlarına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

İngiltere’de Covid-19 salgının simge isimlerinden Yüzbaşı Tom Moore hayatını kaybetti

Salgının simge isimlerindendi! Yüzbaşı Tom Moore hayatını kaybetti

Rus muhalif lider Navalni'ye hapis cezası

Navalni hakkında flaş karar

Pfizer, 2021 aşı satışlarından 15 milyar dolar gelir bekliyor

Pfizer rakamları açıkladı! Koronavirüs aşısından rekor gelir

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 499 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 499 kişi hayatını kaybetti

Trump, kendisine karşı hazırlanan iddianamede 'Kongre baskınının doğrudan sorumlusu olmakla' suçlandı

Trump'a karşı hazırlanan iddianamedeki çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.