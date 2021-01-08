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Beyaz Saray'dan Kongre baskınına kınama

08.01.2021 01:25 | Son Güncelleme:
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Beyaz Saray'dan Kongre baskınına kınama

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, dünkü Kongre baskınını en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, dün Trump taraftarlarının ABD Kongresini basması sonrasında Beyaz Saray'da gazetecilerin karşısına çıktı.

"AMERİKAN DEĞERLERİNE AYKIRI"

Tüm Beyaz Saray adına bir konuşma yaptığının altını çizen McEnany, "Milletimizin Kongresinde gördüğümüz şeyler, ayıp ve Amerikan değerlerine aykırıdır. Bu yaşananları yönetimimiz adına en güçlü şekilde kınıyoruz. Kanunsuzca hareket edenler yargılanmalıdır." diye konuştu.

Protesto hakkının Anayasanın 1. ek maddesi ile korunduğunu belirten McEnany, "Washington'da ve ülke genelinde gördüklerimiz, bu hakkı kullanmak değildi. Çarşamba günü ülkemizin Kongresinin koridorlarında yaşananlar da bu hakkın kullanılması değildi." dedi.

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"ŞİMDİ AMERİKA İÇİN BİR ARAYA GELME VE ŞİDDETİ REDDETME ZAMANI"

Olaylarda can kaybı ve yaralanmaların olmasından dolayı derin üzüntü duyduklarını dile getiren McEnany, güvenliği sağlayan güçleri de "kahramanlar" olarak nitelendirdi.

McEnany, "Dün Kongre binamızı şiddet eylemleriyle işgal edenler, bu yönetimin tüm değerlerine karşıdır. Beyaz Saray'daki herkes, iktidarın düzenli bir şekilde devredilmesini sağlamak için çalışmaktadır. Şimdi Amerika için bir araya gelme ve şiddeti reddetme zamanıdır." ifadelerini kullandı. (AA)

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