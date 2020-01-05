Beyaz Saray'dan Kongre'ye İran bilgilendirmesi

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle öldürülen İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile ilgili resmi bildirinin Kongre’ye iletildiği açıklandı.

Açıklamada bildirinin 1973 tarihli Savaş Güçleri Yasası adı verilen ABD yasaları uyarınca Temsilciler Meclisine gönderildiği belirtildi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ ÇAĞRI YAPMIŞTI



Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi, Irak’ta yapılan hava saldırısının Kongre’den özel izin alınmadan ve Kongre’ye danışmadan gerçekleştirildiğini söylemiş, Trump yönetimini eleştirerek Kongre’ye acilen bilgi verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Öte yandan Demokrat partili Virginia Senatörü Tim Kaine, Trump’ın Kongre’nin onayı olmadan İran’a karşı olası askeri harekatın Kongre tarafından yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısı sundu.

Kaynak: İHA

