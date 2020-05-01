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Beyaz Saray'dan koronavirüsün laboratuvardan çıktığı iddialarına ilişkin açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2020 22:52 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair gördüğünü söylediği kanıtın, Amerikan istihbaratının bir varsayımı olduğunu ve nihai kararı Trump'ın vereceğini söyledi.

Beyaz Saray'dan koronavirüsün laboratuvardan çıktığı iddialarına ilişkin açıklama

Stephanie Grisham'ın görevinden ayrılmasının ardından 8 Nisan'da Beyaz Saray Sözcülüğü görevine gelen McEnany, bugün ilk basın brifingini yaptı.

Başkan Trump'ın onayladığı bütçe kapsamında Kovid-19 ile mücadele için ülke genelindeki 395 hastaneye 12 milyar dolar dağıtılacağını kaydeden McEnany, bu fondan en büyük payı New Jersey, New York ve Illionis eyaletlerinin alacağını vurguladı.

KOVİD-19 KONUSUNDA ÇİN'E ELEŞTİRİ

Kovid-19 krizinde Çin'i eleştiren McEnany, "Başkan Trump, Çin'in yaptıklarından mutlu değil. Çin'in bu krizi doğru bir şekilde ele alamadığı artık sır olmaktan çıktı." değerlendirmesini yaptı.

McEnany, ABD'nin Kovid-19 nedeniyle Çin'den tazminat talep edeceği iddialarına ilişkin de "Bunun kararı Başkan Trump'a kalmış ama şu kadarını söyleyeyim başkan, bu konuyu çok ciddiye alıyor. Çin'in virüs konusunda bilgi vermemekte ayak diremesi, Amerikan halkının hayatını tehlikeye attı." yorumunda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) de Kovid-19 konusunda başarısız olduğunu ve birçok çelişkiye düştüğünü savunan McEnany, "DSÖ'nün bizzat kendisinin cevaplaması gereken birçok soru var." dedi.

TRUMP'IN "KANIT GÖRDÜM" AÇIKLAMASI

McEnany'e, Trump'ın dün yaptığı, Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvarda çıktığına dair bir kanıt gördüğüne yönelik açıklamaları da soruldu.

Trump'ın açıklamasının Amerikan istihbaratı ile uyumlu olduğunu vurgulayan McEnany, "İstihbarat dediğimiz şey temelde bir varsayım ve bu istihbarat ile ne yapılacağı siyasilere kalmış. Başkan Trump, bu istihbaratı gördü ve uygun zamanda kararını verecek." ifadelerini kullandı.

McEnany Michigan eyaletinde düzenlenen karantina karşıtı protestolarda, dün silahlı göstericilerin eyalet valiliğini basmasına ilişkin de "Amerikan Anayasası çerçevesinde herkesin protesto hakkı var ama bunu kanunlar çerçevesinde yapmalısınız. Başkan Trump da kanunlar çerçevesinde protesto düzenleyen herkesi destekler. Tabi şu dönemde sosyal mesafe kurallarına uyulması da önemli." diye konuştu.

BEYAZ SARAY'DA 418 GÜN ARADAN SONRA İLK BASIN TOPLANTISI

Bundan sonra Beyaz Saray'da basın brifingleri yapacağını kaydeden McEnany, "Size hiç yalan söylemeyeceğim söz veriyorum." dedi.

McEnany, Beyaz Saray'da 418 gün aradan sonra ilk kez brifing yapan basın sözcüsü oldu. Beyaz Saray'da en son Sarah Sanders 11 Mart 2018'de basın toplantısı düzenlemişti.

Beyaz Saray Sözcülüğünü yaklaşık 2 yıl yürüten Sarah Sanders'ın geçen yıl haziranda görevinden ayrılmasının ardından yerine atanan Grisham, görevi boyunca hiç basın toplantısı yapmamış, bu nedenle de sık sık eleştirilmişti.

(AA)

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