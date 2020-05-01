Beyaz Saray'dan koronavirüsün laboratuvardan çıktığı iddialarına ilişkin açıklama

Stephanie Grisham'ın görevinden ayrılmasının ardından 8 Nisan'da Beyaz Saray Sözcülüğü görevine gelen McEnany, bugün ilk basın brifingini yaptı.

Başkan Trump'ın onayladığı bütçe kapsamında Kovid-19 ile mücadele için ülke genelindeki 395 hastaneye 12 milyar dolar dağıtılacağını kaydeden McEnany, bu fondan en büyük payı New Jersey, New York ve Illionis eyaletlerinin alacağını vurguladı.

KOVİD-19 KONUSUNDA ÇİN'E ELEŞTİRİ

Kovid-19 krizinde Çin'i eleştiren McEnany, "Başkan Trump, Çin'in yaptıklarından mutlu değil. Çin'in bu krizi doğru bir şekilde ele alamadığı artık sır olmaktan çıktı." değerlendirmesini yaptı.

McEnany, ABD'nin Kovid-19 nedeniyle Çin'den tazminat talep edeceği iddialarına ilişkin de "Bunun kararı Başkan Trump'a kalmış ama şu kadarını söyleyeyim başkan, bu konuyu çok ciddiye alıyor. Çin'in virüs konusunda bilgi vermemekte ayak diremesi, Amerikan halkının hayatını tehlikeye attı." yorumunda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) de Kovid-19 konusunda başarısız olduğunu ve birçok çelişkiye düştüğünü savunan McEnany, "DSÖ'nün bizzat kendisinin cevaplaması gereken birçok soru var." dedi.