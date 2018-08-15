Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın dün Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile yaptığı görüşmede ABD'nin bu konuda taviz vermeyeceği mesajını ilettiğini söyledi.

Habere göre, yetkili, "Yönetim bu konuda aşırı sert tutumunu koruyacak. Başkan, Pastör Brunson'ı evine döndürmeye yüzde 100 kararlı ve önümüzdeki birkaç gün ya da bir hafta içinde herhangi bir gelişme olduğunu görmezsek yeni adımlar atabiliriz" dedi.

ABD yönetimi, Brunson tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesinin ardından önce insan hakları ihlalleriyle suçladığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün malvarlıklarını dondurmuş, ardından da Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergisini ikiye katlama kararı almıştı.

Türkiye ise ABD'nin yaptırım kararlarını sert bir dille eleştiriyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin "tek taraflı ve saygısız tutumunu sürdürmesi halinde Türkiye'nin yeni dost ve müttefik arayışına girebileceği" uyarısı yaptı.

Türkiye'de iki yıla yakın bir süredir tutuklu bulunan Brunson, Fethullah Gülen Cemaati ve PKK adına suç işlemek ve casusluk suçlamalarıyla toplamda 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Türkiye, bunun bir yargı süreci olduğunu ve mahkemenin karar vereceğini söylüyor.



