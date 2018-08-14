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Beyaz Saray'dan Rahip Brunson açıklaması: Trump hayal kırıklığı yaşıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 22:20 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, ev hapsinde bulunan rahip Brunson ile yeni bir açıklama yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın son gelişmelerden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Beyaz Saray'dan Rahip Brunson açıklaması: Trump hayal kırıklığı yaşıyor

Açıklama Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'tan geldi. Sanders, "Başkan Trump Türkiye'nin Brunson'ı serbest bırakmaması nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşıyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE ÇAĞRIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye’de tutuklu bulunan diğer Amerikan vatandaşlarının da serbest bırakılmadığına dikkat çeken Sanders, "Türkiye'ye doğru şeyi yapmaları ve bu bireyleri serbest bırakmaları konusunda çağrılarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Sanders, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Türkiye Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Beyaz Saray'daki görüşmesine de değindi. Bolton'ın görüşmede Kılıç'a konuyla ilgili endişelerini anlattığını bildirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Beyaz Saray Donald Trump rahip Brunson sarah sanders

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Abd istediği kadar hayal kırıklığı yaşasın abd düşmanımız olmaya devam etsin yapılanları unutmak bize yakışmaz biz abd için yaptırımlara devam edelim. Sonuna kadar boykot.
daha çok hayal kırıklığı yaşar zaten karısıda boşayacakmış :)
cehennemin dibine git trump nolacaktı aman alın rahibimi diyecektik sizin aşağılık oyunların sonrasında.. burasını ne zannediyorsun bu iş inat oldu.. siyasi iktidar buna karar veremez kararı hukuk ve adalet verir..senin o tezekli dolarların isterse 10 tl olsun türk milletini bu kadar hafife almayın artık.. az akıllı olun akıllı....karısını kontrol edemeyen bi rezilsin nolacaktı koskoca bir devleti oyuncakmı sanıyorsun .. lanet olsun sana... abd halkının ilk yapması gereken senden kurtulmak olmalı dünyayı düşman ettin abd ye..
Özür dilerse af ederiz kendisini yoksa ömür boyu hayal kırıklığı içinde yaşar.
Daha çok hayal kırıklığı yaşayacaksınız. 'BAĞINIZA GİRDİĞİNİZ ZAMAN ALLAHA ŞÜKRETSEYDİNİZ YA' Buna göre: Allah size hakkınız olmayan bağ (devlet-varlık) verdi ama sizler şükretme yerine kendinizi dünyanın tek hakimi olarak görmeye başladınız. İBRÂHÎM-42: Zâlimlerin yapmakta olduklarından Allâh'ı gâfil sanma! Onları ancak, gözlerin yuvalarından dışarı fırlayacakları bir süreç için erteliyor.'
@k3b_1 Uyar artık Allahını kardeş, 500yüz yıldır hep ABD.ye çalışıyor, müslüman camiayı ezdiriyor, duyacaksa duysun artık yada üveysek ayet indirip bildirsin, müslüman halk yoruldu
@k3b_1 Ne diyorsun spastik
RAHİP İDAM EDİLSİN. VATAN HAİNLERİNE İDAM İSTERİZ.
Bu boşkan o papazı serbest bırakır, üstüne de ballı tazminatı öder, demedi demeyin, haddini bilmez iki boşkandan dolayı yemediğimiz kazık kalmadı
Amerikanın havasını Erdoğan söndürecek.
Kaynak ne a haber mi ? Klasik gaz alma haberleri.
MEVZU TÜRKİYE İSE abd TEFERRUAT BİLE DEĞİLDİR...
alpapazı ver papazı yani(fetoşı)
Trump ilk önce feto domuzunu iade etsin,ondan sonra konuşsun.
Al papazı ver kızı çiyan
trump canlı yayında anırsın, belki papazı bırakırız
kim yong un kadar dik durabilsek yeter be
sünnet edelim bırakalım gitsin rahip brunson u :-))
herkes boykot çağrısı yapıyor ama telefonlarından Twitter, facebook, Google ve türevleri, istagram kaldirilmiyor. hesaplar dondurulmuyor.
adamın evlılıgı zaten bıtmış hırsını dünyadan alıyor aslında hayal kırıklgına ugrayaanTurkıyedır ABD r muttefık degıl münafık gercı rusyayada fazla güvenmek doğu degıl surıye konusu en güzel örnektır
karısıda boşayacak zaten ahhhh melena aaaahhhhh sabahlar olmasın
verin papazı alın papazı dedik uzatmayın
trump = RTE birebir aynısı
Çocuk gibi şımarık tutarsız bir insan
sen bize ait papazı ver sizin papazı da düşünürz
BİZİM DE KİM YONGUMUZ. KİMYON TAYYİP SAĞOLSUN.
Sonunda dünyanın gözü önünde papaz Yunan karşı düzdurceniz yazık olacak papaza...
PAPAZINIZADA HAYALLERİNİZEDE BÜTÜN TÜRKİYE WC DİYE KULLANSIN EMİ . PİSLİKLER
BİZİM PAPAZI NEDEN WERMEDINIZ .İŞİ BİTMEDIMI HALA.. HE
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