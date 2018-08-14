Beyaz Saray'dan Rahip Brunson açıklaması: Trump hayal kırıklığı yaşıyor

Açıklama Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'tan geldi. Sanders, "Başkan Trump Türkiye'nin Brunson'ı serbest bırakmaması nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşıyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE ÇAĞRIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye’de tutuklu bulunan diğer Amerikan vatandaşlarının da serbest bırakılmadığına dikkat çeken Sanders, "Türkiye'ye doğru şeyi yapmaları ve bu bireyleri serbest bırakmaları konusunda çağrılarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Sanders, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Türkiye Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Beyaz Saray'daki görüşmesine de değindi. Bolton'ın görüşmede Kılıç'a konuyla ilgili endişelerini anlattığını bildirdi.



