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Beyaz Saray'dan şaşırtan açıklama: Tuzağa düşürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 19.12.2018 00:23 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından “tuzağa düşürüldüğünü” öne sürdü.

Beyaz Saray'dan şaşırtan açıklama: Tuzağa düşürüldü

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında Rusya soruşturması kapsamında daha önce suçunu kabul ederek savcılıkla iş birliği yapan Flynn hakkında açıklamalar yaptı.

“Bildiğimiz şey çok da uygun olmayan bir yolun izlenmiş oluşudur.” ifadesini kullanan Sanders, “FBI standart protokolün ötesine geçti ve General Flynn’i tuzağa düşürdü.” dedi.

Sanders, “FBI’ın standart protokollerinin ötesine geçmesinin tek bir sebebi vardı. Trump yönetimine istediklerini yapabileceklerini ve bunun üstünü örtebileceklerini düşündüler.” değerlendirmesinde bulundu.

FBI’ın Trump yönetimine karşı bir “ön yargısı” olduğunu savunan Sanders, Flynn'in ceza alması beklenen duruşmayla ilgili kaygı duyduklarını dile getirdi.

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Beyaz Saray sarah sanders ABD Donald Trump Michael Flynn FBI

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