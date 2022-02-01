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Beyaz Saray'dan 'savaş' açıklaması! Rusya, Ukrayna'yı işgal edecek mi?

01.02.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz devam ederken dünyanın gözü de ABD'ye çevrilmiş durumda. Kriz ve savaş ihtimaliyle ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki 'Rusya her an Ukrayna'yı işgal edebilir' dedi. Öte yandan bölgede yaşanan hareketlilik dikkat çekerken, Rusya ve Ukrayna'nın savaş hazırlıklarına çoktan başladığı iddia ediliyor.

Beyaz Saray'dan 'savaş' açıklaması! Rusya, Ukrayna'yı işgal edecek mi?

Tüm dünya Rusya-Ukrayna sınırına kilitlendi. Bölgede diplomatik çabalar şu ana kadar sonuç vermezken, tansiyon ise her geçen gün yükseliyor. Sınıra askeri birliklerini yığmaya devam eden Rusya'nın 'kan sevkiyatı' yapmaya başladığı iddia edilirken, Ukrayna da savaş ihtimaline karşı hem askerlerini hem de sivilleri eğitmeye başladı. ABD'den gelen açıklama ise 'savaş' seçeneğinin iyiden iyiye masada olduğunu ortaya koydu. işte Rusya-Ukrayna krizinde son durum...

RUSYA UKRAYNA KRİZİNDE 'KAN SEVKİYATI' İDDİASI

Rusya-Ukrayna sınırındaki hareketlilik endişe yaratırken, 'Rusya, Ukrayna sınırına kan sevkiyatına başladı' iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. Reuters'ın 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Rusya Ukrayna yakınlarına kan ve diğer tıbbi malzemeleri taşıyor. Ajansa konuşan yetkililer, bunun Moskova'nın bir işgal başlatmaya hazır olup olmadığını gösteren "somut göstergelerden" biri olduğunu savundu. Reuters kan kaynaklarının kısa bir raf ömrü olduğuna ve genellikle soğutulduğunda yaklaşık 14 gün sürdüğüne dikkat çekti.

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UKRAYNA'DA SAVAŞ HAZIRLIĞI

Rusya'ya askerlerini geri çekmesi için çağrıda bulunan Ukrayna ise savaş ihtimaline karşı hem askerlerini hem de sivilleri eğitmeye başladı.

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Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı Florida Ulusal Muhafızları’ndan askerler Ukrayna’nın Polonya sınırı yakınlarındaki Lviv kentinde Kiev güçlerine mühimmat kullanma eğitilim verirken Reuters haber ajasının kameralarına takıldı.

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ABD'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Söz konusu fotoğraflar tüm dünyada geniş yankı bulurken Beyaz Saray'dan flaş bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna krizine değinen Psaki, "Rusya'dan gelen tehdit konusunda açık ve samimi olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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BEYAZ SARAY: "RUSYA HER AN İŞGAL EDEBİLİR"

Rusya'nın Ukrayna sınırında ve Belarus’ta askeri varlığını artırmaya devam ettiğini ifade eden Psaki, "Tehlikeli. Bir haftadan uzun süredir Rusya'nın her an işgal edebileceğini söylüyoruz. Çabalarımız, ABD kamuoyunu ve dünya toplumunu bu tehdidin ciddiyeti hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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