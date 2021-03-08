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Beyaz Saray'dan siber saldırılarla ilgili flaş uyarı: "Tehdit devam ediyor"

08.03.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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Beyaz Saray'dan siber saldırılarla ilgili flaş uyarı: "Tehdit devam ediyor"

Beyaz Saray'dan bir yetkili, ağ operatörlerini olası bir siber saldırıya ilişkin tehdidin devam ettiği konusunda uyardı.

ABC News'taki habere göre, Beyaz Saray yetkilisi, Amerikan teknoloji şirketi Microsoft'un e-mail programının siber saldırıya uğramasının ardından halen tehlikenin sürdüğünü bildirdi.

Hazırlanan yeni bir yama yazılım programının hala ciddi güvenlik açıkları bıraktığına işaret eden yetkili, ağ operatörlerinin bu durumu ciddiye alması gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray yetkilisi, ABD'nin üst düzey güvenlik yetkililerinin bundan sonra hangi adımların atılması gerektiği konusunda çalıştıklarını kaydetti.

CNN, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin siber saldırılara karşı bir görev gücü oluşturduğunu bildirmişti.

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MİCROSOFT ÇİN'İ SUÇLAMIŞTI

Microsoft, geçen hafta Çin'i ABD'deki çok sayıda kurum, kuruluş ve şirketin elektronik postalarına siber saldırı düzenlemekle itham etmiş ve e-posta sunucularına saldıran Çinli bilgisayar korsanlarının "devlet destekli, oldukça yetenekli ve bilgili" olduğunu kaydetmişti.

(AA)

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