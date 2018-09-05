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Beyaz Saray'dan Trump hakkında yazılan kitaba sert tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2018 04:19 | Son Güncelleme

ABD'nin önemli isimlerinden gazeteci Bob Woodward'un ABD Başkanı Trump hakkındaki kitabına Beyaz Saray'dan sert tepki geldi. Woodward'un, "Korku: Beyaz Saray'da Trump" adlı kitabı için, "uydurma hikayeler içeriyor", "yanlışlarla dolu" açıklaması geldi. Kitabı yazan Woodward, Watergate skandalını ortaya çıkaran gazetecilerden biriydi.

Beyaz Saray'dan Trump hakkında yazılan kitaba sert tepki

ABD'de kıdemli gazetecilerden Bob Woodward'un ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki yeni kitabı tartışmalara neden olurken, Beyaz Saray söz konusu kitabın yanlışlarla dolu olduğunu savundu.

Amerikan Washington Post gazetesinde bazı bölümleri kısmen yayımlanan Woodward'un "Korku: Beyaz Saray'da Trump" adlı kitabı, Amerikan kamuoyunda yeni tartışmaların kapısını araladı.

Donald Trump ile danışmanları arasında birçok konuda ciddi uyumsuzluk ve koordinasyonsuzluk olduğu iddia edilen kitapta, Trump'ın eski Özel Kalem Müdürü Reince Priebus'a atfen, "Beyaz Saray'da birçok kişinin birbirine yırtıcı davrandığı" öne sürüldü.

"APTAL BİR GÜNEYLİ"

448 sayfalık kitapta ayrıca, Trump'ın halen Adalet Bakanlığı görevini yürüten Jeff Sessions için "Zihinsel özürlü. Aptal bir Güneyli" ifadesini kullandığı iddia edildi.

Aynı kitapta Trump'ın, Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un yüzüne karşı "Sana güvenmiyorum, artık müzakerelerde yer almanı istemiyorum." dediği de yer aldı.

"ŞU LANET KATİLİ ÖLDÜRELİM"

Kitapta, Trump'ın 2017'deki kimyasal silah saldırısından sonra Beşar Esad için "Şu lanet katili öldürelim. İçeri girip bunların çoğunu öldürelim." dediği iddiasına da yer verildi.

Woodward'da göre Trump, benzer şekilde, Temmuz 2017'deki bir Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında salonda bulunanlara tepki göstererek, "Afganistan'da sahada savaşan askerler bu işleri sizden daha iyi yapardı. Biz burada ne halt ediyoruz? Daha ne kadar adamımız ölecek ve ne kadar orada kalacağız?" ifadelerini kullandı.

Donald Trump yönetimindeki Beyaz Saray'da ciddi bir "koordinasyon ve düzen sorunu olduğu" savunulan kitapta, Trump ile bazı yardımcıları arasında geçen kimi konuşmalarda küfürlü ifadelerin kullanıldığı da iddia edildi.

BEYAZ SARAY'DAN SERT TEPKİ GELDİ

Raflardaki yerini 11 Eylül'de alması beklenen kitaba Beyaz Saray sert tepki gösterdi.

Kitapla ilgili yazılı bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, kitabın "uydurma birçok hikaye içerdiğini" ve "yanlışlarla dolu olduğunu" savundu.

Sanders açıklamasında, "Bu kitap, büyük bölümü bazı eski kırgın çalışanların ifadelerine dayanan uydurulmuş hikayelerden başka bir şey değil ve hepsi de Başkan'ı kötü gösterme amacını taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın başkanlık koltuğundaki ilk yılını anlatan Michael Wolff imzalı "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitap da ocak ayında yoğun tartışmalara neden olmuş, hatta Trump kitabın yayımlanmaması için yayınevine uyarı mektubu göndermişti.

(AA)

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