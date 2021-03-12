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Beyaz Saray'dan Uygur Türkleri açıklaması

12.03.2021 01:42 | Son Güncelleme:
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Beyaz Saray'dan Uygur Türkleri açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin ile yapacakları görüşmelerde Sincan Uygur Özerk Bölgesinde, Uygur Türklerine yönelik muamelenin konu başlıklarından biri olacağını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çinli ve ABD'li yetkililerin Alaska'da yapacakları toplantıda konu başlıklarının ne olacağının sorulması üzerine Psaki, insan hakları, Tayvan ve ekonomik ilişkilerin ele alınacağını aktardı.

Psaki Uygur Türkleri mevzusunun gündeme gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine, "Uygur Müslümanlarına yönelik soykırım, Çin ile doğrudan konuşacağımız konulardan biri olacak." dedi.

ABD'nin, Çin'in Uygur Müslümanlarına yönelik politikalarını "soykırım" olarak nitelendirmeye devam ettiğini belirten Psaki, "Ortak ülkelerle bu konu üzerinde çalışmak ve Çin'e daha fazla baskı yapmak için fırsatlar arıyoruz. Ayrıca bu konuyu Çin ile de doğrudan konuşacağız." diye konuştu.

"İSRAİL ÖNEMLİ BİR ORTAĞIMIZ"

Psaki, İran ile nükleer anlaşmaya İsrail'in karşı çıkması durumunda nasıl bir tavır takınacaklarının sorulması üzerine, "İran ile nükleer anlaşmaya muhalefetlerin olacağının farkındayız. İsrail ile çalışmayı sürdüreceğiz, önemli bir ortağımız." yanıtını verdi.

İran ile bir nükleer anlaşmaya varılması için Avrupalı ortakları ile de görüşmeye devam ettiklerini belirten Psaki, bu ülke ile ilişkilerde diplomasiyi önemsediklerini kaydetti. (AA)

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Çin

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