Beyaz Saray'dan Uygur Türkleri açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın dün yaptığı basın toplantısında, "1 Mayıs'a kadar Afganistan'dan çekilmemiz zor gibi." ifadesine açıklık getiren Psaki, Biden'ın bölgedeki lojistik durumu göz önüne alarak böyle bir çıkarımda bulunduğunu kaydetti.

Psaki, "Bölgedeki duruma bakılırsa 1 Mayıs'a kadar çıkmamız zor gibi, Biden da bunu söyledi. Biz Afganistan'ın yeniden teröristler için cennet olmasını istemiyoruz. Bölgedeki ortak ve müttefiklerimizle irtibat içindeyiz. Ancak Biden henüz nihai kararını vermedi." diye konuştu.

ÇİN'E UYGUR TÜRKLERİ MESAJI

Çin'in Uygur Türklerini zorla çalıştırması nedeniyle kendileriyle ticareti kesen firma ve şirketlere uyguladığı baskıya da değinen Psaki, "Çin'i, Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki korkunç insan hakları ihlallerinden alıkoymak ve zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlerin ithalatını durdurmak için güçlü adımlar atıyoruz." dedi.

Psaki, ABD'li tüketicilerin paralarının nereye gittiğini bilmeye hakkı olduğunun altını çizerek "Uluslararası toplumun, Çin'in özel şirketlere karşı piyasalarına bağlılığını silah olarak kullanmasına karşı çıkması gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.