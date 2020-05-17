Beyaz Saray Demokratlar’ı USAGM Başkan Adayını Engellemekle Suçladı

Beyaz Saray, Demokrat Kongre üyelerini Başkan Donald Trump’ın Amerika'nın Sesi'nin (VOA) da bağlı bulunduğu Amerikan Küresel Medya Dairesi’nin (USAGM) başına getirmek istediği adayının atamasını engellemekle suçladı. Pack’in yönettiği kar amacı gütmeyen bir şirket hakkında maliye ve vergi konularında District of Columbia başsavcısınca soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere VOA’ye yaptığı açıklamada, ‘’Amerika bir kez daha, kalifiye ve kabiliyetli bir adayın, müstesna bir kişinin saygın itibarını siyasi amaçlarla kirletmeyi amaçlayan karalama kampanyasının hedefi haline geldiğine tanıklık ediyor’’ dedi.

Deere, ‘’Başkan, Michael Pack’in arkasında. ‘Hiçbir Şey Yapmayan Demokratlar’ın bir kez daha bir kamu çalışanının temiz geçmişine siyasi çamur atma kararı almasından hayal kırıklığına uğradı ama şaşırmadı’’ ifadesini kullandı.

Trump Cuma günü Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin ‘’Pack’in arkasında mısınız?’’ sorusuna doğrudan yanıt vermemiş, bunun yerine VOA’yi eleştirmişti. Başkan Trump, ‘’Amerika'nın Sesi korkunç bir şekilde yönetiliyor. Amerika’nın sesi değiller, Amerika’nın sesinin zıttılar’’ diye konuşmuştu.