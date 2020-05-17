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  4. Beyaz Saray Demokratlar’ı USAGM Başkan Adayını Engellemekle Suçladı

Beyaz Saray Demokratlar’ı USAGM Başkan Adayını Engellemekle Suçladı

17.05.2020 01:50 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, Demokrat Kongre üyelerini Başkan Donald Trump’ın Amerika'nın Sesi'nin (VOA) de bağlı bulunduğu Amerikan Küresel Medya Dairesi’nin (USAGM) başına getirmek istediği adayının atamasını engellemekle suçladı

Beyaz Saray Demokratlar’ı USAGM Başkan Adayını Engellemekle Suçladı

Beyaz Saray, Demokrat Kongre üyelerini Başkan Donald Trump’ın Amerika'nın Sesi'nin (VOA) da bağlı bulunduğu Amerikan Küresel Medya Dairesi’nin (USAGM) başına getirmek istediği adayının atamasını engellemekle suçladı. Pack’in yönettiği kar amacı gütmeyen bir şirket hakkında maliye ve vergi konularında District of Columbia başsavcısınca soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere VOA’ye yaptığı açıklamada, ‘’Amerika bir kez daha, kalifiye ve kabiliyetli bir adayın, müstesna bir kişinin saygın itibarını siyasi amaçlarla kirletmeyi amaçlayan karalama kampanyasının hedefi haline geldiğine tanıklık ediyor’’ dedi.

Deere, ‘’Başkan, Michael Pack’in arkasında. ‘Hiçbir Şey Yapmayan Demokratlar’ın bir kez daha bir kamu çalışanının temiz geçmişine siyasi çamur atma kararı almasından hayal kırıklığına uğradı ama şaşırmadı’’ ifadesini kullandı.

Trump Cuma günü Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin ‘’Pack’in arkasında mısınız?’’ sorusuna doğrudan yanıt vermemiş, bunun yerine VOA’yi eleştirmişti. Başkan Trump, ‘’Amerika'nın Sesi korkunç bir şekilde yönetiliyor. Amerika’nın sesi değiller, Amerika’nın sesinin zıttılar’’ diye konuşmuştu.

Trump daha önce de, Amerika'nın Sesi'ne Çin’le ilgili haberlerinden dolayı sert eleştiriler yöneltmişti. Trump, USAGM’in başına yaklaşık iki yıl önce aday gösterdiği kişinin, Demokratlar’ın bu atamayla ilgili endişeleri yüzünden hala Senato’dan onay alamamasına tepki göstermişti.

VOA Genel Müdürü Amanda Bennett Cuma günü yaptığı açıklamada, Amerikan hükümetinin fonlarıyla desteklenen federal dairenin misyonu ve haberciliğini savundu. Bennett, anayasanın temel hak ve özgürlükleri düzenleyen birinci ek maddesine atfen, ‘’Dünya genelinde gerçeklere dayalı ve güvenilir bilgiye erişimi olmayan halklara Birinci Ek Madde’yi ihraç ediyoruz. Bu nedenle 60’ın üzerinde ülkede 47 dilde 280 milyonluk izleyici kitlemizin yüzde 80’inden fazlası çalışmalarımızı güvenilir buluyor’’ diye ekledi.

VOA’in yanı sıra, Küba'ya yayın yapan TV ve Radyo Marti, Arapça yayın yapan Alhurra TV ve Sawa Radyo, Özgür Avrupa Radyosu ve Özgür Asya Radyosu da USAGM'in çatısı altında faaliyet gösteriyor.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’ndaki en kıdemli Demokrat senatör Robert Menendez, belgesel film yapımcısı Michael Pack’in yönettiği kar amacı gütmeyen şirketin District of Columbia başsavcısının ofisi tarafından soruşturulduğunu açıklamıştı.

New Jersey eyaleti senatörü Menendez, başsavcının, Pack’in Public Media Lab adlı şirketinin fonlarını kanuna aykırı şekilde ve kendi çıkarları için uygunsuzca kullanıp kullanmadığını araştırdığını kaydetmişti.

Menendez, Pack’in, Eylül ayında atamasının onay süreci kapsamında komisyona ifade verdiği oturumdan bu yana, ‘’Senato Dış İlişkiler Komisyonu’na kendisinden istenen belgeleri vermeyi reddettiğini’’ ifade ederek, bu meselenin şimdi başsavcının soruşturmasının merkezinde yer aldığını belirtti.

Senatör Menendez, komisyonun başkanı Cumhuriyetçi Jim Risch’den Pack’in adaylığını askıya almaya çağırdı. Risch, Pack’in adaylığının oylanacağı Perşembe günkü oturumu ertelemişti.

VOA’in temas kurduğu Risch konuyla ilgili yorum yapmazken, Pack de yorum talebine henüz yanıt vermedi. Ancak adaylık süreci hakkında bilgi sahibi bir kaynak, ‘’Michael Pack bu göreve aday gösterilmekten onur duyuyor ve Başkan’ın desteğini takdir ediyor. Süratle bir oylamayı dört gözle bekliyor’’ açıklamasında bulundu.

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