HABER

Beyaz Saray, Demokratlar'ın azil soruşturmasında yer almayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 00:49 | Son Güncelleme

Beyaz Saray'dan Temsilciler Meclisindeki Demokratlar'a gönderilen mektuptan: - "Amerikan halkına, anayasasına, yürütme organına ve bu ülkenin gelecek başkanlarına karşı görevini yerine getirmek için Başkan Donald Trump ve yönetimi, şu şartlar altında sizin partizan ve anayasaya aykırı azil soruşturmanıza katılmayacaktır" -"Sürecinize ilişkin tespit ettiğimiz birçok eksiklik ışığında, umuyoruz ki bir azil süreci başlatmak için şu anda hiçbir geçerliliği olmayan çabalarınıza son verirsiniz ve Amerikan halkını ilgilendiren önemli hedeflerde Başkan Trump'ın yanında durursunuz"

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik açılan azil soruşturmasına ilişkin Demokratlar'a gönderdiği mektupta, bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek bu süreçte yer almayacaklarını açıkladı.

Beyaz Saray Basın Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre, bugün Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Temsilciler Meclisindeki diğer Demokratlar'a Beyaz Saray avukatı Pat Cipollone imzalı 8 sayfalık bir mektup gönderildi.

Demokratlar'ın başlattığı azil sürecinin anayasal prosedürlere göre ilerlemediğine işaret edilen mektupta, Demokratlar'ın Temsilciler Meclisinde azil soruşturması için resmi bir oylama yapmadığı ve Pelosi'nin geçen ay bu soruşturmayı duyurmak için yaptığı basın toplantısının süreci başlatmak için yetersiz olduğu vurgulandı.

Mektupta, "Başkan Trump ve yönetimi, sizin demokratik süreci tersine çevirmek için sarf ettiğiniz temelsiz ve anayasaya aykırı çabaları reddediyor. Giriştiğiniz öngörülemez eylemler Başkan'a başka seçenek bırakmadı. Amerikan halkına, anayasasına, yürütme organına ve bu ülkenin gelecek başkanlarına karşı görevini yerine getirmek için Başkan Trump ve yönetimi, şu şartlar altında sizin partizan ve anayasaya aykırı azil soruşturmanıza katılmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Demokratlar'ın açtığı azil soruşturmasındaki "anayasaya aykırı" noktalara işaret edilen mektupta, "Sürecinize ilişkin tespit ettiğimiz birçok eksiklik ışığında, umuyoruz ki bir azil süreci başlatmak için şu anda hiçbir geçerliliği olmayan çabalarınıza son verirsiniz ve Amerikan halkını ilgilendiren önemli hedeflerde Başkan Trump'ın yanında durursunuz." ifadeleri yer aldı.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratlar'ın Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Donald Trump'ın Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınındaki haberlerde, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği belirtilmiş, Demokratlar bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını bildirmişti.

Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

PARTNER'Davamız devam ediyor' 'Davamız devam ediyor'
Van’da 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiVan’da 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Komşuları haber alamayınca fark etti! Samsun'da feci olay!Komşuları haber alamayınca fark etti! Samsun'da feci olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump azil soruşturması

En Çok Okunan Haberler

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Bölüm başına aldığı para belli oldu

Bölüm başına aldığı para belli oldu

Danla Bilic yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Danla Bilic yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van’da 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Van’da 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Komşuları haber alamayınca fark etti! Samsun'da feci olay!

Komşuları haber alamayınca fark etti! Samsun'da feci olay!

Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 3,6 şiddetinde deprem

Muğla'da bir deprem daha!

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekat açıklaması: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır

MSB açıkladı: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kimse tehdit edemez

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kimse tehdit edemez

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.