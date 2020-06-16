‘‘Beyaz Saray Destek Verdiği Aşı Çalışmalarını 7’ye İndirecek’’

Başkan Donald Trump yönetimi destek verdiği 14 Corona virüsü aşısı çalışmasının sayısını azaltmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada hükümetin destek verdiği aşı denemesi sayısının 7’ye indirileceğini bildirdi.
Hükümet yetkilileri onaylanmasının ardından büyük olasılıkla Ocak ayında dağıtılmaya başlanacak aşının çoğu Amerikalı için bedava olacağını kaydetti.
''Aşıyı ücretsiz sağlayacağız''
ABD yönetiminden adını vermeyen bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada ‘‘Zor durumdaki, aşıya gücü yetmeyen ancak aşı olmak isteyen Amerikalılar’a aşıyı ücretsiz sağlayacağız’’ dedi.
Aynı yetkili, özel sağlık sigortası şirketleriyle görüşmeler yürütüldüğünü ve bu kapsamda tıpkı Corona virüsünün tedavi hizmetlerinde olduğu gibi aşıya erişimin de kişilerin cebinden ödeme yapmayacağı bir plan kapsamında olmasını umduklarını kaydetti. Yetkili, ‘‘Sigorta şirketleriyle birlikte çalışıyor olacağız’’ diye konuştu.
Hükümet yetkilisi yönetimin kısa listesinde hangi şirketlerin olacağının, deneylerin yakından izlenmesi ve üretim kapasitelerinin değerlendirilmesi sonucu karar verileceğini bildirdi.
New York Times gazetesi de daha önce Beyaz Saray’ın beş firma belirlediğini ve tercihini Moderna, AstraZeneca, Pfizer Inc, J&J ve Merck’ten yana kullanacağı öne sürmüştü.
‘‘Işık Hızı Ötesi Operasyon’la olasılık arttı’’
Başkan Trump yönetimi geçen ay Sağlık ve Savunma bakanlıkları ortaklığında, Corona virüsüne karşı aşı, tedavi ve tanı çalışmalarını hızlandıracak ‘‘Işık Hızı Ötesi Operasyon’’u açıklamıştı.
Açıklamayı yapan hükümet yetkilisi, bu operasyon kapsamındaki çalışmalar sayesinde yıl sonundan önce bir aşı üretilmesi olasılığının azami seviyeye çıktığını bildirdi. Trump yönetimi daha önce yaptığı bir açıklamada üç aşı çalışmasına 2 milyar dolar destek verdiğini bildirmişti. Bunlardan biri İngiliz AstraZeneca’nın Oxford Üniversitesi ile yürüttüğü çalışma, diğerleri ise Moderna ve Johnson&Johnson’un aşı çalışmaları.
Hükümet ayrıca Merck & Co ve Sanofi’ye de aşı çalışmaları için 30’ar milyon dolardan fazla destek verdi.