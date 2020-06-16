‘‘Beyaz Saray Destek Verdiği Aşı Çalışmalarını 7’ye İndirecek’’

Aynı yetkili, özel sağlık sigortası şirketleriyle görüşmeler yürütüldüğünü ve bu kapsamda tıpkı Corona virüsünün tedavi hizmetlerinde olduğu gibi aşıya erişimin de kişilerin cebinden ödeme yapmayacağı bir plan kapsamında olmasını umduklarını kaydetti. Yetkili, ‘‘Sigorta şirketleriyle birlikte çalışıyor olacağız’’ diye konuştu.

ABD yönetiminden adını vermeyen bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada ‘‘Zor durumdaki, aşıya gücü yetmeyen ancak aşı olmak isteyen Amerikalılar’a aşıyı ücretsiz sağlayacağız’’ dedi.

New York Times gazetesi de daha önce Beyaz Saray’ın beş firma belirlediğini ve tercihini Moderna, AstraZeneca, Pfizer Inc, J&J ve Merck’ten yana kullanacağı öne sürmüştü.

‘‘Işık Hızı Ötesi Operasyon’la olasılık arttı’’

Başkan Trump yönetimi geçen ay Sağlık ve Savunma bakanlıkları ortaklığında, Corona virüsüne karşı aşı, tedavi ve tanı çalışmalarını hızlandıracak ‘‘Işık Hızı Ötesi Operasyon’’u açıklamıştı.

Açıklamayı yapan hükümet yetkilisi, bu operasyon kapsamındaki çalışmalar sayesinde yıl sonundan önce bir aşı üretilmesi olasılığının azami seviyeye çıktığını bildirdi. Trump yönetimi daha önce yaptığı bir açıklamada üç aşı çalışmasına 2 milyar dolar destek verdiğini bildirmişti. Bunlardan biri İngiliz AstraZeneca’nın Oxford Üniversitesi ile yürüttüğü çalışma, diğerleri ise Moderna ve Johnson&Johnson’un aşı çalışmaları.

Hükümet ayrıca Merck & Co ve Sanofi’ye de aşı çalışmaları için 30’ar milyon dolardan fazla destek verdi.

