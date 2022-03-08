Beyaz Saray: “Dünya Zor Bir Sürece Hazırlıklı Olmalı”

Biden yönetimi Ukrayna işgali sebebiyle Rusya’dan petrol ithalatına yasak getirmeyi değerlendiriyor. Beyaz Saray’a göre henüz Başkan Joe Biden bir karar vermedi. Sözcü Jen Psaki Ukrayna konusunda dünyanın zor bir sürece hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden Pazartesi günü İngiltere, Almanya ve Fransa’nın liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre liderler, “Ukrayna’yı nedensiz ve haksız şekilde işgali sebebiyle Rusya’nın ödediği bedelleri arttırmaya devam etme konusundaki kararlılıklarını” dile getirdi.

Rusya’dan petrol ithalatına yasak değerlendiriliyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Başkan Joe Biden’ın henüz Rusya’dan petrol ithalatının yasaklanması konusunda bir karar vermediğini belirtti; ancak yönetim içinde görüş alışverişlerinin devam ettiğini kaydetti.

Reuters’a bilgi veren iki kaynaksa, Amerika’nın Avrupalı müttefiklerin katılımı olmadan da Rusya’nın enerji sektörünü hedef alacak yaptırımlar konusunda adım atmaya hazır olduğunu söyledi.

Beyaz Saray, ABD Kongresi’nde Rusya’dan petrol ithalatını yasaklayacak bir yasa tasarısının hızla geçirilmesi için çalışan Kongre üyeleriyle de görüşme halinde.

Rus ham petrolünün en büyük alıcısı olan Almanya enerji ithalatının yasaklanması konusundaki planları reddediyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Almanya’nın alternatif enerji kaynaklarını kullanımını genişletme planlarını hızlandırdığını ancak Rusya’dan enerji ithalatını bir gecede durduramayacağını” söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki ise, Amerika’nın Avrupa’ya kıyasla daha az miktarda Rusya’dan petrol aldığına dikkat çekti.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Ukrayna konusunda dünyanın zor bir sürece hazırlık olması gerektiğini ifade etti.

Psaki, Rusya’nın Ukrayna’da savaşmaya devam edeceğini de söyledi.

“Ruslar Suriyeliler’i kendi saflarında çarpışmaya çağırıyor”

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi de Ukrayna’daki duruma ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Üst düzey Pentagon yetkilisi, Rusya’nın Ukrayna işgali başladığından bu yana 625’ten fazla füze ateşlediğini ve bunların çoğunun orta ve kısa menzilli karadan havaya füze ve seyir füzesi olduğunu belirtti.

Yetkili Avrupa’ya 500 ilave asker gönderileceğini ve böylece Avrupa’da konuşlu ABD askeri sayısının 100 bine ulaşacağını belirtti.

ABD basınında Rusya’nın Ukrayna’da savaşmak üzere Suriyeli savaşçıları toplamaya çalıştığına ilişkin haberler yer almıştı.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey yetkili bu yönde kanıt gördüklerini söyledi, “Ruslar özellikle Suriyeliler’i kendi saflarında çarpışmaya çağırıyor. Putin’in yabancı savaşçılara bel bağlamaya ihtiyaç duymasını dikkate değer buluyoruz” dedi.

“Ukrayna’ya Doğu Avrupa’dan Rus yapımı savaş uçağı gönderilsin”

ABD Kongre üyeleri Biden yönetimine Polonya’dan ve diğer NATO ülkelerinden ve Doğu Avrupa ülkelerinden savaş uçaklarının Ukrayna’ya sevk edilmesini kolaylaştırması çağrısında bulundu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Cumartesi günü ABD’li Kongre üyeleriyle görüşmüş ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya Rus yapımı uçaklar sağlamalarını istemişti.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a ve Savunma Bakanı Lloyd Austin’a mektup yazarak bu ülkelerin Ukrayna’ya bağışladıkları savaş uçaklarının yerine kredi, finansman ya da sübvansiyonlu fiyatlarla yenilenmiş savaş uçakları sağlama konusunda taahhütte bulunmaya çağırdı.

Beyaz Saray buna karşı olmadıklarını ancak lojistik olarak bazı sorunların olabileceğini belirtti.

Doğu Avrupa ülkelerinin hava kuvvetlerinde Rus yapımı savaş uçakları bulunuyor ve bu uçakların Ukrayna’ya sevk edilmesi Ukraynalılar’ın uçakları herhangi bir takviye eğitim olmadan kullanabilmesi anlamına geliyor.

