Beyaz Saray: “Erdoğan-Trump görüşmesinde Suriye ve Libya konuları ele alındı”

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye ve Libya konularının ele alındığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın telefonda görüştüğünü ve iki liderin Libya ile Suriye konularını ele aldığını açıkladı. İki lider, Libya’daki dış müdahalenin ortadan kaldırılması ve ateşkesin sürdürülmesi gerekliliği konularını ele aldı. Liderler İdlib’de devam eden şiddetin durdurulması konusunu da görüştü.

