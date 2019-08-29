Beyaz Saray: Erdoğan ve Trump İdlib'i ele aldı

İki liderin İdlib'deki insani durumu görüştüğü belirtildi.İki gün önce Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada iki liderin İdlib'deki insani durum ve ticaretin de aralarında olduğu çok sayıda konuyu ele aldığı belirtildi.

Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin bir açıklama da Ankara'dan yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, iki liderin İdlib'de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla iş birliğini sürdürmeyi kararlaştırdığı belirtmişti.

Türkiye ve ABD, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması konusunda ay başında mutabakata varmıştı.

Erdoğan, Trump'la yaptığı telefon görüşmesinin öncesinde Salı günü Moskova'da Putin'le bir araya gelmişti. Erdoğan ve Putin'in İdlib'le ilgili ek tedbirler alınması konusunda anlaştığı açıklanmıştı. Ancak bu tedbirlerin ne olduğu belirtilmemişti.