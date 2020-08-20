Beyaz Saray Eski Danışmanına Dolandırıcılık Suçlaması

Beyaz Saray eski danışmanı Steve Bannon, bir bağış toplama kampanyası kapsamında dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle üç kişiyle birlikte tutuklandı. Federal savcılar, Bannon, Brian Kolfage, Andrew Badolato ve Timothy Shea’yı, ABD’nin güney sınırına duvar örülmesi amacıyla 25 milyon dolar bağış toplayan bir kampanyaya katılan binlerce bağışçıyı dolandırmakla suçluyor. Başkan Trump’ın seçim kampanyasının en ses getiren vaatlerinden olan duvar projesiyle Orta ve Güney Amerika’dan gelen yasadışı göçmenlerin ülkeye girişini engellenmesi hedefleniyordu. Bannon’un ofisinden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. İddianameye göre Bannon, bağışlanan paranın tamamının duvar projesi için kullanılacağı sözünü vermiş olmasına rağmen, zanlılar bağışçılardan alınan paranın yüz binlerce dolarlık kısmını organizasyonun kamuoyuna tanıtılan amacına ve biçimine aykırı olarak kullandı. İddianamede paranın nasıl kullanıldığını saklamak için sahte fatura üretmek ve taşeronlarla anlaşmalar tezgahlamak gibi yöntemler kullanıldığı belirtildi.

Bannon’un Manhattan’da federal mahkeme karşısına çıkacak. Operasyonun yüzü ve kurucusu olduğu belirtilen Kolfage ve bir zanlının daha Florida’da, dördüncü ismin ise Colorado eyaletlerinde mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Bannon, Donald Trump’ın 2016 seçim kampanyasının başkanlığını devralmadan önce muhafazakar Beitbart haber sitesinin başındaydı. Trump başkan seçildikten sonra da Beyaz Saray danışmanlığına getirilmişti. Bannon’un Başkan Trump’ın, yabancılara vize yasağı konması ve ABD’yi Paris İklim Anlaşması’ndan çekmek gibi en tartışmalı seçim kampanyası sözlerinin arkasındaki isim olduğu belirtiliyor. Başkan Trump ise 2017’de görevden aldığı Bannon’la ilgili soruya, ‘‘Çok üzüldüm, ancak federal suç davasına konu olan, karıştığı bağış kampanyasına dair bilgim yok’’ yanıtını verdi. Beyaz Saray: ‘‘Başkan’ın projeyle hiçbir ilgisi yok’’ Beyaz Saray’dan da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Başkan Trump’ın bu projeyle hiçbir ilgisi olmadığının ve bunun da kamuoyu tarafından bilindiğinin altı çizildi. Başkan’ın projenin sadece gösteriş olarak, belki de para toplamak için yapıldığını hissettiği kaydedildi.