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Beyaz Saray, et üreticisi JBS SA'ya yönelik siber saldırının arkasında Rusların olabileceğini düşünüyor

01.06.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray, dünyanın en büyük taze et üreticisi JBS SA'ya yönelik siber saldırının arkasında, Rus suç örgütlerinin olabileceğini bildirdi.

Beyaz Saray, et üreticisi JBS SA'ya yönelik siber saldırının arkasında Rusların olabileceğini düşünüyor

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, gazetecilere yaptığı açıklamada, JBS SA'ya yönelik siber saldırıyı değerlendirdi.

BEYAZ SARAY YARDIM TEKLİFİNDE BULUNDU

ABD'nin söz konusu saldırı konusunda Rusya hükümeti ile iletişime geçtiğini belirten Jean-Pierre, "Beyaz Saray, JBS'ye yardım teklifinde bulundu." bilgisini paylaştı.

Jean-Pierre, Tarım Bakanlığının da konuyla ilgilendiğini aktararak "JBS, yönetimimizi Rusya'da olması muhtemel bir suç örgütünden fidye talebi aldıkları konusunda bilgilendirdi. Beyaz Saray, bu konuda Rus hükümeti ile doğrudan iletişim halindedir." dedi.

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JBS SA'YA YÖNELİK SİBER SALDIRI

JBS SA, internet korsanlarının hedefi olduğu için Kuzey Amerika ve Avustralya'daki internet ağlarını kapatmak zorunda kaldığını duyurmuştu.

Amerikan medyası da firmanın Kanada'nın en büyük et paketleme tesislerinden biri olan işletmesinde üretime ara verdiğine ve ABD'deki bazı mezbahalar dışında Avustralya'daki tüm kesimleri durdurduğunu belirterek saldırının küresel gıda güvenliği için de yeni bir tehdit oluşturduğuna vurgu yapmıştı.

20 ülkede tesisleri bulunan şirket, gelirlerinin yüzde 50'sini ABD'deki üretiminden elde ediyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Rusya

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