Beyaz Saray: “FDA’ye Aşı Konusunda Baskı Yapmıyoruz”

ABD’de seçimlere iki ay kala bir başka gündem maddesi de Corona virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmaları. Beyaz Saray sözcüsü, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) virüse karşı aşı geliştirilmesi konusunda kimsenin baskı yapmadığını söyledi.

Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) 50 eyalete yazı göndererek Ekim ayı sonu ya da Kasım ayı başında aşının dağıtımının yapılmasına yönelik hazırlık yapılması çağrısında bulunmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany’ye, FDA’ye aşının bulunduğunun 3 Kasım’da yapılacak seçimler öncesinde açıklanması konusunda baskı yapılıp yapılmadığı soruldu.

Sözcü “Kimse FDA’ye herhangi bir şey için baskı yapmıyor. Burada söz konusu olan hayat kurtarmak” dedi. Bu yöndeki iddiaların CNN ve Demokratlar’ın Senato’daki lideri Senatör Chuck Schumer tarafından yayıldığını iddia etti.

“Obama-Biden yönetiminin aksine biz aşı konusunda planlamalarımızı önceden yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray sözcüsü, FDA Başkanı Stephen Hahn’ın daha önce aşı konusunda yaptığı açıklamalara atıfta bulundu, “Hahn’ın FDA olarak aşı konusunda yalnızca bilimsel verilere bakarız. Kimseden baskı görmedim” sözlerini hatırlattı.