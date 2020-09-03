Beyaz Saray: “FDA’ye Aşı Konusunda Baskı Yapmıyoruz”

ABD’de seçimlere iki ay kala bir başka gündem maddesi de Corona virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmaları. Beyaz Saray sözcüsü, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) virüse karşı aşı geliştirilmesi konusunda kimsenin baskı yapmadığını söyledi.
Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) 50 eyalete yazı göndererek Ekim ayı sonu ya da Kasım ayı başında aşının dağıtımının yapılmasına yönelik hazırlık yapılması çağrısında bulunmuştu.
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany’ye, FDA’ye aşının bulunduğunun 3 Kasım’da yapılacak seçimler öncesinde açıklanması konusunda baskı yapılıp yapılmadığı soruldu.
Sözcü “Kimse FDA’ye herhangi bir şey için baskı yapmıyor. Burada söz konusu olan hayat kurtarmak” dedi. Bu yöndeki iddiaların CNN ve Demokratlar’ın Senato’daki lideri Senatör Chuck Schumer tarafından yayıldığını iddia etti.
“Obama-Biden yönetiminin aksine biz aşı konusunda planlamalarımızı önceden yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray sözcüsü, FDA Başkanı Stephen Hahn’ın daha önce aşı konusunda yaptığı açıklamalara atıfta bulundu, “Hahn’ın FDA olarak aşı konusunda yalnızca bilimsel verilere bakarız. Kimseden baskı görmedim” sözlerini hatırlattı.
Nancy Pelosi’nin kuaför görüntüleri tartışmaya yol açtı
Beyaz Saray’daki basın toplantısının başında, Corona virüsü salgını konusunda Trump yönetimini eleştiren ve Kongre’deki mesaisinde her zaman kıyafetine uyumlu olarak taktığı maskeleriyle dikkat çeken Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, bir kuaför salonunda maskesi boynunda dolaştığı güvenlik kamerası görüntüleri tekrar tekrar gösterildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Nancy Pelosi için, “Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın diyor. Amerikan halkına bir özür borçlu” dedi.
Pelosi’nin kuaför salonunun güvenlik kamerası görüntülerini ilk olarak Salı günü Fox News yayınlamış, Cumhuriyetçiler Nancy Pelosi’yi ikiyüzlülükle suçlamıştı.
Washington Post’a konuşan Nancy Pelosi’nin sözcüsü ise Temsilciler Meclisi Başkanı’nın kuaför salonunun kurallarına uyduğunu, Pelosi’nin her zaman maske taktığını, o an kısa bir süreliğine saçı yıkanırken maskesini boynuna indirdiğini söyledi.
Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyen Nancy Pelosi, yıllardır gittiği kuaför salonuna güvenerek hata ettiğini, kendisinin tuzağa düşürüldüğünü söyledi. Kuaför salonunun kendisine özür borçlu olduğunu belirten Pelosi, masum bir kuaför randevusu olduğunu düşündüğü olayın ardında kötü bir niyet olduğunu ima etti.