Beyaz Saray Fidye Yazılım Tehdidini Mercek Altına Alacak

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden'ın fidye yazılımlarla yapılan siber saldırı tehdidine ilişkin bir değerlendirme başlattığını, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le bu ay biraraya geldiğinde siber saldırganlara yataklık etme meselesini ele alacağını söyledi.

Psaki, "Başkan, fidye yazılım saldırısı tehdidindeki artışı ele almak üzere fidye yazılım altyapısını dağıtmak dahil dört ana çizgide hızlı bir stratejik değerlendirme başlattı" dedi.

Biden ve Putin; seçimlere müdahale, insan hakları ihlalleri ve Ukrayna gibi keskin anlaşmazlıkların olduğu bir ortamda 16 Haziran’da Cenevre’de bir görüşme yapacak. Fidye yazılımı saldırısına hedef olan Brezilya menşeli et işleme firması JBS, Beyaz Saray’a, siber saldırının büyük olasılıkla Rusya’daki bir suç örgütünden kaynaklandığı bilgisini iletti.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, fidye yazılımı saldırısıyla ilgili olarak, ”Bu meselenin Başkan’ın Rusya Cumhurbaşkanı’yla zirvede ele alacağı konulardan biri olmasını bekliyoruz. Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Putin ve Rusya hükümetinin bu saldırıları durdurma ve önlemede rolü olduğunu düşünüyor” şeklinde konuştu.