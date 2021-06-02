Beyaz Saray Fidye Yazılım Tehdidini Mercek Altına Alacak

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden'ın fidye yazılımlarla yapılan siber saldırı tehdidine ilişkin bir değerlendirme başlattığını, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le bu ay biraraya geldiğinde siber saldırganlara yataklık etme meselesini ele alacağını söyledi.
Psaki, "Başkan, fidye yazılım saldırısı tehdidindeki artışı ele almak üzere fidye yazılım altyapısını dağıtmak dahil dört ana çizgide hızlı bir stratejik değerlendirme başlattı" dedi.
Biden ve Putin; seçimlere müdahale, insan hakları ihlalleri ve Ukrayna gibi keskin anlaşmazlıkların olduğu bir ortamda 16 Haziran’da Cenevre’de bir görüşme yapacak. Fidye yazılımı saldırısına hedef olan Brezilya menşeli et işleme firması JBS, Beyaz Saray’a, siber saldırının büyük olasılıkla Rusya’daki bir suç örgütünden kaynaklandığı bilgisini iletti.
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, fidye yazılımı saldırısıyla ilgili olarak, ”Bu meselenin Başkan’ın Rusya Cumhurbaşkanı’yla zirvede ele alacağı konulardan biri olmasını bekliyoruz. Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Putin ve Rusya hükümetinin bu saldırıları durdurma ve önlemede rolü olduğunu düşünüyor” şeklinde konuştu.
Et fabrikası çalışanları yeniden işbaşı yapmaya hazırlanıyor
Et işleme firması JBS SA çalışanları, firma faaliyetlerinin fidye yazılımı saldırısı nedeniyle durdurulmasından bir gün sonra Amerika'daki fabrikalarda yeniden işbaşı yapmaya hazırlanıyor.
Fidye saldırısına ilişkin bilgi sahibi olan bir kaynak, firmanın Kuzey Amerika ve Avustralya'daki et işleme tesislerinin faaliyetlerini sekteye uğratan saldırının sorumlusunun Rusya bağlantılı bir siber korsan grup olduğunu söyledi.
Brezilya firması JBS, Amerika'da sığır ve domuz mezbahalarının yüzde 20'sini işletiyor. Fabrikaların yeniden faaliyete geçmesi, tüketicilerin gıda enflasyonu ve yüksek et ürünü fiyatlarıyla karşı karşıya olduğu bu dönemde tedarik zincirinin olumsuz yönde etkilenmesini önleyecek.
Dünyanın en büyük et işleme firması olan JBS'den Salı gecesi yapılan açıklamada "siber saldırıyı bertaraf etmek için önemli ilerlemeler kaydedildiği" bildirildi. Açıklamaya göre firmanın sığır, domuz, kanatlı kümes hayvanları ve hazır gıda fabrikalarının "büyük çoğunluğu" Çarşamba gününden itibaren yeniden faaliyete geçecek.
Geçtiğimiz ay Amerika'daki en büyük yakıt boru hattı Colonial Pipeline'a düzenlenen fidye saldırısıysa ülkenin güneydoğusundaki eyaletlere yakıt ikmali yapılmasını engellemişti.
Fidye saldırısına ilişkin bilgi sahibi kaynak, siber çetenin REvil adını kullandığını söyledi.
Siber güvenlik uzmanları, REvil fidye yazılım ekibinin bazı üyelerinin Rusya'da olduğuna inandıklarını söylemişti. Bu yılın başında Apple'ın tedarikçilerinden Quanta Computer'a da bir saldırı düzenleyen REvil, siber suç forumlarında çalıntı veri pazarlamasıyla da tanınıyor.
Kuzey Amerika'daki faaliyetlerinin merkezi Colorado eyaletinin Greenley kenti olan JBS, Amerika'da Swift markası altında Costco Wholesale gibi toptancı yada perakendecilere sığır ve domuz eti ürünleri satıyor.
Çin'in et ithalatını arttırması ve hayvan yemi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle Amerika'da sığır ve domuz eti fiyatları bir süredir tırmanıyor. Corona pandemisinin Amerika'daki birçok et işleme tesisinin kapanmasına neden olması, mezbahalarda eleman sıkıntısına da yol açtı.
JBS'in Brezilya, Meksika ve İngiltere'deki faaliyerlerinin siber saldırıdan etkilenmediği açıklandı.
Salı günü JBS tesislerinin siber saldırı nedeniyle kapanması üzerine üreticiler büyükbaş hayvanlarını mezbahalara götürememiş, bu nedenle Chicago Emtia Borsası'nda sığır fiyatları hızla gerilemişti. Fiyatlar Çarşamba günüyse yükseldi.