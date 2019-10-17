Beyaz Saray Geçici Genel Sekreteri Mulvaney: ''Erdoğan Başkan Trump'ın şartlarını karşılamazsa ikilinin görüşme planı gözden geçirilebilir''

Beyaz Saray Ge\u00e7ici Genel Sekretei Mulvanaey: ''Erdo\u011fan Ba\u015fkan Trump'\u0131n \u015fartlar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamazsa ikilinin g\u00f6r\u00fc\u015fme plan\u0131 g\u00f6zden ge\u00e7irilebilir.''PARTNERMiami g\u00fczeli nefes kestiSon dakika! ABD'li senat\u00f6rlerin haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 yapt\u0131r\u0131m paketi a\u00e7\u0131kland\u0131Son dakika: Erdo\u011fan ile g\u00f6r\u00fc\u015fmenin ard\u0131ndan ABD Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mike Pence'ten a\u00e7\u0131klama
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