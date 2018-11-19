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Beyaz Saray Genel Sekreteri Kelly Ayrılıyor mu?

19.11.2018 19:52 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, görevden alınacağı yönünde hakkında söylentiler çıkan Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’yi görevde tutma konusunda daha önce verdiği sözde kararsız olduğunun sinyalini verdi

Beyaz Saray Genel Sekreteri Kelly Ayrılıyor mu?

Başkan Donald Trump, görevden alınacağı yönünde hakkında söylentiler çıkan Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’yi görevde tutma konusunda daha önce verdiği sözde kararsız olduğunun sinyalini verdi. Kelly’nin adı, son zamanlarda yönetimde görevden alınabilecek kişilere ilişkin söylentiler arasında geçiyor.

Fox News’a konuşan Trump, Kelly’nin çalışma etiğini ve katkılarını övdü ancak “yaptıkları arasında hoşuma gitmeyen bazı şeyler de var” dedi.

Trump, “Bazı şeyler var ki bunlar onun güçlü olduğu noktalar değil. Bu onun hatası değil” ifadesini kullanırken, Kelly’nin kendisinin ayrılmak isteyebileceğini de kaydetti.

Kelly’yi 2020’ye kadar görevde tutup tutmayacağı sorusuna Trump, “Bu olabilir” yanıtını verdi. Trump daha önceki açıklamalarında, başkanlığının ilk döneminin sona ereceği 2020’ye kadar Kelly’nin görevde kalacağını söylemişti.

Trump, kabinesinden memnun olduğunu ancak “üç, dört ya da beş pozisyonu” değiştirmeyi düşündüğünü de belirtti. Görevden alınacağı tahmin edilen isimlerden biri İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen. Trump mülakatta, Nielsen’i görevde tutabileceğini söyledi ancak katı göçmenlik politikaları ve sınır güvenliğini uygulamada daha sert olmasını arzuladığını sözlerine ekledi.

Beyaz Saray ulusal güvenlik danışman yardımcısı Mira Ricardel’in Melania Trump’ın isteği üzerine görevden alınmasına da değinen Trump, Ricardel’in “çok diplomatik olmadığını ama yetenekli olduğunu” ifade etti. Trump, “First Lady’nin ekibi bu konuyu kamuoyuyla biraz paylaşmak istedi, böyle olması gerektiğini hissettiler ve ben de bir sorun görmedim” dedi.

Trump ayrıca, Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele almasına çok sinirli olduğu yönündeki haberleri de yalanlayarak, Beyaz Saray’daki havanın “çok sakin” olduğunu kaydetti.

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