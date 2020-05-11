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Beyaz Saray Haftaya Diken Üstünde Başladı

11.05.2020 18:18 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in basın sözcüsü ve Başkan Donald Trump’ın yaverine Corona virüsü teşhisi konulmasının ardından bu kişilerin kimlerle temas ettiğini belirlemeye çalışıyor

Beyaz Saray Haftaya Diken Üstünde Başladı

Beyaz Saray, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in basın sözcüsü ve Başkan Donald Trump’ın yaverine Corona virüsü teşhisi konulmasının ardından bu kişilerin kimlerle temas ettiğini belirlemeye çalışıyor. Trump yönetiminin Corona salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu görev gücü yetkilileri, kendilerini karantinaya aldı.

Hafta sonu kendisini karantinaya alan yetkililer arasında Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Robert Redfield ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Başkanı Dr. Stephen Hahn bulunuyor.

Hafta sonu evinden dışarı çıkmayan Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ise Pazartesi günü Beyaz Saray’da olması bekleniyor. Mike Pence’in, ekonomik faaliyetlerde normalleşme sürecini ele almak üzere eyalet valileriyle video konferans görüşmesi yapması bekleniyor.

Ofisinden yapılan açıklamada Dr. Fauci’nin başkalarına yönelik riski en aza indirmek amacıyla gereken önlemleri aldığı, görevine evinden devam ettiği, ancak çağrılması durumunda Beyaz Saray’a gitmeye hazır olduğu belirtildi. Yetkililere göre hem Redfield hem de Hahn ik hafta boyunca karantinada olacak.

Beyaz Saray, siyasi liderleri korumak üzere önlemleri sıkılaştırdı. Başkan Trump, kendisine yakın çalışan kişilerin her gün test edileceğini söyledi. Hem Başkan hem de Başkan Yardımcısı Pence’e her gün Corona testi yapılıyor.

“Beyaz Saray’da işe gitmek biraz riskli”

Beyaz Saray, bir yandan da Corona testleri pozitif çıkan Pence’in basın sözcüsü Katie Miller ve Trump’ın yaverinin kimlerle temas etmiş olduğunu belirlemeye çalışıyor. Ancak CNN’in haberine göre Miller’ın virüsü kimden kapmış olduğu hala tespit edilebilmiş değil. Trump’ın yaverinin Beyaz Saray West Wing çalışanlarıyla temasının sınırlı olduğu, ancak diğer yaverlere ilişkin endişenin olduğu belirtiliyor.

Başkan Donald Trump’ın ekonomi danışmanlarından Kevin Hassett, Pazar günü CBS kanalına yaptığı açıklamada, bazı çalışanlarının Corona testinin pozitif çıkmasının ardından Beyaz Saray’da çalışmanın korkutucu olduğunu, West Wing’in küçük ancak kalabalık bir yer olduğunu söyledi, “biraz riskli” ifadelerini kullandı.

Gerektiğinde maske taktığını ve sıkı sosyal mesafe kurallarını uyguladığını vurgulayan Hassett, sık test yapılması, mükemmel bir sağlık ekibine erişim ve bu dönemin herkesin çalışmaları hızlandırıp ülkelerine hizmet etmeleri gereken bir dönem olduğuna dair inancının bu konudaki endişeleri azalttığını ifade etti.

Sağlık yetkilileri senato komisyonunda ifade verecek

Dr. Anthony Fauci, Robert Redfield ve Stephen Hahn’ın bu hafta Salı günü Senato Sağlık, Eğitim ve Çalışma Komisyonu’nda ifade vermesi bekleniyor. Bu komisyonda Cumhuriyetçiler ağırlıkta.

Senato ofislerinde çalışan personel arasında da hafta sonu yeni Corona vakaları görüldü. Cumhuriyetçi Senatör Lamar Alexander’ın ofisinde çalışanlardan birinin de Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından senatör, iki hafta boyunca evden çıkmayacağını açıkladı.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre 7 Mayıs’ta yapılan Corona testi negatif çıkan Senatör Lamar Alaexander’ın Salı günü Senato’da yapılacak oturuma telekonferans yöntemiyle başkanlık etmesi bekleniyor.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Donanması Sekreter Vekili Amiral Michael Gilday’nin de Corona virüsü testi pozitif çıkan bir aile ferdiyle temas etmesinin ardından 1 hafta boyunca karantinada olacağı belirtildi.

Pentagon’dan Pazar günü yapılan açıklamaya göre, ABD Genelkurmay Başkanlığı’nda görevli General Joseph Lengyel’in de Cumartesi günü Corona testinin pozitif çıktığı, ancak aynı gün ikinci kez yapılan testin negatif çıktığı belirtildi. General Lengyel’e Pazartesi günü bir kez daha test yapılması bekleniyor.

Amiral Gilday ve General Lengyel, Başkan Donald Trump’ın Cumartesi akşamı Beyaz Saray’da askeri liderlerle yaptığı toplantıya katılmamıştı. Toplantıdan paylaşılan fotoğrafta Başkan Trump ve masa etrafında bulunan askeri yetkililerin maske takmadıkları görülmüştü.

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