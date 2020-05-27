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Beyaz Saray Haziran Sonunda G7 Zirvesini Düzenlemeye Kararlı

27.05.2020 02:57 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Haziran ayı sonuna doğru ABD’de G7 zirvesi düzenlenmesinin, Corona virüsü salgını yüzünden durdurulan faaliyetlerin yeniden başlatılması konusunda ‘’harika bir örnek’’ oluşturacağını belirtti

Beyaz Saray Haziran Sonunda G7 Zirvesini Düzenlemeye Kararlı

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Haziran ayı sonuna doğru ABD’de G7 zirvesi düzenlenmesinin, Corona virüsü salgını yüzünden durdurulan faaliyetlerin yeniden başlatılması konusunda ‘’harika bir örnek’’ oluşturacağını belirtti.

McEnany günlük basın brifinginde, Bakan Donald Trump’ın yeniden açılma konusunda Haziran sonunda ABD’de bir G7 zirvesi düzenlenmesinden ‘’daha harika bir örnek düşünemediğini’’ söyledi.

Hedeflerinin zirveyi Beyaz Saray’da düzenlemek olduğunu ve katılacak liderlerin korunacağını kaydeden McEnany, ‘'Bunun olmasını istiyoruz, olacağını düşünüyoruz ve şu ana kadar yabancı liderler de bu fikre katılıyor’’ diye konuştu.

G7’nin bu yılki dönem başkanı olan Trump, yüz yüze yapılacak bir zirvenin, normale dönmek isteyen ABD ve diğer ülkeler açısından bir sembol olacağını söylemişti. Trump, sağlık uzmanlarının dile getirmeye devam ettiği endişeler ve can kaybı ile yeni vaka sayılarının hala artmasına rağmen, yeniden açılmanın hızlı biçimde hayata geçirilmesini destekliyor.

Başkan Trump geçen Mart ayında, Haziran ayı için planlanan G7 zirvesini yüz yüze düzenlemeyi iptal etmiş, onun yerine video konferans sistemi üzerinden toplanmayı kararlaştırmıştı. Liderlerin Nisan ve Mayıs aylarındaki toplantıları da telekonferans sistemiyle yapılmıştı.

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