Beyaz Saray Hukuk Danışmanı Görevden Ayrılmaya Hazırlanıyor

Başkan Donald Trump Çarşamba günü attığı Tweet’te Beyaz Saray’daki en üst düzey avukat ve hukuk danışmanı Donald McGahn’ın sonbaharda görevinden ayrılacağını bildirdi.
Başkan, McGahn’ın ayrılma nedeninin Trump’ın 2016 seçim kampanyasının Rusya’yla gizli anlaşma yapmış olabileceği iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında özel savcılıkla yaptığı mülakatlarla ilgisi olmadığını da söyledi.
McGahn, Özel Savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü soruşturmanın Beyaz Saray içindeki ana bağlantı kişisiydi. En az üç kez soruşturmayı yürüten yetkililerle görüşmüş ve saatlerce ifade vermişti. Ayrıca geçen yıl Trump’ın Mueller’ı görevden alma konusunda ısrarcı olması halinde istifa edeceğini söylemişti.
Bir hafta önce New York Times gazetesi McGahn’ın Mueller’ın soruşturmasıyla yoğun şekilde işbirliği yaptığı haberine yer vermişti.
Başkan Trump ise McGahn’ın soruşturmada ifade vermesine onay verdiğini ve McGahn’ın savcılara söylemiş olabileceği sözlerle ilgili kaygısı olmadığını belirtmişti.
Trump, “Her şeyi doğru yaptık. Her şeyi kitabına uygun yaptık” demişti.
Trump, Perşembe günü attığı bir Tweet’teyse McGahn’ın yerine gelecek ismi bildiği sinyalini verdi. “Don McGahn’ın yerine geçecek kişiyle ilgili çok heyecanlıyım. Don’u severim. Ancak Bob (Robert) Mueller’ı ya da Jeff Sessions’ı kovmamamın sebebi o değildi. Çok fazla yalan haber!” ifadelerini kullandı.
Trump, Tweet’lerinde McGahn’dan “Gerçekten harika bir iş çıkartan çok iyi biri” diye söz etti.
Trump Twitter mesajında McGahn’ın Senato’dan Anayasa Mahkemesi yargıcı adayı Brett Kavanaugh için onay çıkana kadar Beyaz Saray’da kalacağını belirtti.
Trump’ın kampanyasında da hukuk müşaviri olarak görev yapan McGahn, başkanın federal yargıdaki pozisyonları genç ve muhafazakar hakimlerle doldurmasında önemli rol oynamıştı.
McGahn ayrıca Trump’ın Anayasa Mahkemesi yargıcı Neil Gorsuch ve şu anki yargıç adayı Kavanaugh’nun seçilmesinde önemli rol oynamış ve Obama dönemi düzenlemelerinin geri alınması sürecine de katkı sağlamıştı.
McGahn, Trump yönetiminin Beyaz Saray’daki ilk 19 ayında aralarında eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in kovulması ve Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın kendisini Rusya davasından çekmesinin de bulunduğu gelişmelerle uğraşmıştı.
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