Beyaz Saray Hukuk Danışmanı Görevden Ayrılmaya Hazırlanıyor

Başkan Donald Trump Çarşamba günü attığı Tweet’te Beyaz Saray’daki en üst düzey avukat ve hukuk danışmanı Donald McGahn’ın sonbaharda görevinden ayrılacağını bildirdi.

Başkan, McGahn’ın ayrılma nedeninin Trump’ın 2016 seçim kampanyasının Rusya’yla gizli anlaşma yapmış olabileceği iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında özel savcılıkla yaptığı mülakatlarla ilgisi olmadığını da söyledi.

McGahn, Özel Savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü soruşturmanın Beyaz Saray içindeki ana bağlantı kişisiydi. En az üç kez soruşturmayı yürüten yetkililerle görüşmüş ve saatlerce ifade vermişti. Ayrıca geçen yıl Trump’ın Mueller’ı görevden alma konusunda ısrarcı olması halinde istifa edeceğini söylemişti.

Bir hafta önce New York Times gazetesi McGahn’ın Mueller’ın soruşturmasıyla yoğun şekilde işbirliği yaptığı haberine yer vermişti.

Başkan Trump ise McGahn’ın soruşturmada ifade vermesine onay verdiğini ve McGahn’ın savcılara söylemiş olabileceği sözlerle ilgili kaygısı olmadığını belirtmişti.

Trump, “Her şeyi doğru yaptık. Her şeyi kitabına uygun yaptık” demişti.