‘Beyaz Saray Hukuk Danışmanı İşbirliği Yapıyor’

Beyaz Saray’daki en üst düzey avukat, Beyaz Saray hukuk danışmanı Donald McGahn’in Rusya soruşturmasıyla kapsamlı bir şekilde işbirliği yaptığı kaydedildi.

Haber New York Times gazetesinde yer aldı.

Habere göre McGahn, soruşturma ekibiyle soruşturmanın en önemli konularıyla ilgili olarak 30 saat görüştü.

Şimdiki ve eski Beyaz Saray çalışanlarına dayandırılan haberde Beyaz Saray hukuk danışmanı 9 ay boyunca en azı 3 kez gönüllü olmak üzere soruşturmacılara toplamda 30 saat görüştü.

Haberde bu süre içinde McGahn’in Başkan’ın avukatıyla “en samimi görüşmleriyle ilgili net bir görüş açısı” sunduğu ve bunun dadaha önce soruşturma ekibinin bilmediği bilgiler olduğukaydediliyor.

Ancak soruşturmaya yakın bir isim Rueters’a McGahn’in soruşturma ekibine suçlayıcı bilgi verdiğine inanmadığını söyledi.

McGahn’in avukatı da müvekkilinin soruşturma ekibinin sorularına dürüstçe yanıtlar verdiğini söyledi.

Haberin ardından Başkan Donald Trump özel savcı Robert Mueller’la işbirliği yapması için McGahn’I kendisinin yetkilendirdiğini belirtti.

Mueller, Rusya’yla Trump ekibinin 2016 başkanlık seçiminde Rusya’yla işbirliği yapıp yapmadığını inceliyor.

Trump, Rusya’yla herhagi bir işbirliği olmadığını belirtiyor.

